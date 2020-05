L’omaggio ischitano agli uomini di mare di tutto il mondo

Un omaggio agli uomini di mare di tutto il mondo, il cui lavoro ha contribuito allo sviluppo sociale ed economico del pianeta è stato quello di stamattina al porto di Ischia quando a mezzogiorno in punto nello specchio d’acqua del maggior porto isolano ed in tutte le zone circostanti è risuonato il suono delle sirene e trombe di bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto e della navi Medmar.

La Guardia Costiera italiana ha aderito all’invito dell’International Chamber of Shipping così che dalle vedette dei comandi sparsi lungo gli 8.000 chilometri di coste della penisola e dalle navi mercantili alla fonda nei porti si udisse il suono che omaggia gli uomini di mare nel giorno della festa internazionale dei lavoratori.

Coordinata dal capo del Circondario Marittimo isolano Andrea Meloni e con la partecipazione dei comandi delle navi Rosa D’Abundo e Benito Buono la breve ma intensa manifestazione ha fatto sì che pure la nostra isola tributasse il doveroso riconoscimento ai marittimi in un momento difficile anche per la loro categoria: molti infatti sono quelli attualmente senza lavoro e certezze per il futuro, moltissimi ancora a bordo di navi da crociera, petroliere o mercantili senza poter fare ritorno alle loro case ed ai loro affetti, molti altri invece rischiano la salute assicurando la continuità territoriale e l’approvvigionamento delle merci di prima necessità

Solidarietà e vicinanza agli uomini di mare ed agli appartenenti alla Guardia Costiera italiana è stata espressa oggi anche dal comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto Pettorino nell’ambito di questa bella e doverosa iniziativa