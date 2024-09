L’Ischia delude, brutto stop a Casalnuovo: il Martina Calcio cala il tris e vince

ISCHIA CALCIO – MARTINA CALCIO 0-3

Serie D – Girone H – 2a Giornata

Una domenica da cancellare e una prestazione incolore condannano al primo stop stagionale. Una brutta Ischia viene travolta dal Martina che segna tre reti allo stadio Domenico Iorio di Casalnuovo e si prende l’intera posta in palio. Gara complicata per la squadra di Enrico Buonocore, guidata in panchina ancora dal vice Simone Corino, che non riesce a dare continuità alla buona prova all’esordio sul campo del Brindisi.

Dunque i biancazzurri di Massimo Pizzulli conquistano il bottino pieno in Campania al termine di una sfida dominata e riscattano il ko rimediato in casa contro il Gravina al debutto. Zandri vince il ballottaggio con Iannaccone e si riprende la maglia da titolare tra i pali. Confermato invece il blocco difensivo con Florio e Giovanni Mattera sulle corsie, Pastore e Giuseppe Mattera sono i due centrali. Giacomarro va in cabina di regia, Trofa e Patalano completano il reparto; in avanti c’è Favetta nel tridente con Quirino e Battista ai lati. Il primo affondo della partita porta la firma di Zenelaj che ci prova con una conclusione dalla distanza, deviata in angolo dalla retroguardia di casa. Replica immediata degli isolani con Battista che addomestica un lancio dalle retrovie di Mattera e calcia con il destro da posizione defilata, mandando però alto rispetto alla porta difesa da Figliola.

Al 6’ occasione per i pugliesi: traversone di Tuccitto dalla trequarti, Mastrovito si inserisce in area e con un colpo di testa chiama al miracolo il giovane estremo difensore che si salva con l’aiuto della traversa. Al 13’ discesa di Florio a destra e cross all’interno dell’area dove Quirino impatta malissimo di testa, l’azione sfuma. Al 20’ il Martina trova la via del gol dopo un batti e ribatti in area, l’arbitro ferma il gioco e segnala fallo in attacco. Al 24’ Mastrovito ruba palla a Giovanni Mattera e l’Ischia respinge, Silvestro da buona posizione fa partire un sinistro forte e preciso che finisce sul legno superiore del bersaglio difeso da Zandri. I ragazzi di Buonocore tentano di affacciarsi in avanti con una serie di corner, il pacchetto arretrato di Pizzulli non rischia mai. Al 37’ Battista batte sul palo più vicino, Figliola è attento e allontana con i pugni. Al 40’ Trofa innesca Florio sulla fascia, il terzino scodella in area: Favetta cerca di anticipare un avversario, la girata termina sul fondo.

Ad inizio secondo tempo altra buona chance per gli ospiti: passaggio dalla destra di Piarulli, Carucci di testa non inquadra lo specchio della porta. Al 52’ Florio raccoglie un lancio e pennella in area, Favetta buca l’intervento e Patalano spreca una clamorosa opportunità da posizione ravvicinata. È il momento che cambia il volto del match perché a metà ripresa il Martina passa in vantaggio. Pallone in profondità per La Monica che tocca con il braccio, ma il signor Prencipe della sezione di Tivoli non è d’accordo: l’azione prosegue con Silvestro che batte Zandri con una conclusione dal limite. Nonostante le sostituzioni di mister Corino, l’Ischia non riesce a reagire al guizzo degli avversari e al 78’ subisce pure il raddoppio. Sugli sviluppi di una punizione, Pastore respinge corte e Mastrovito ringrazia: raccoglie dai venti metri, si coordina e con un tiro chirurgico fulmina l’under tra i pali. I gialloblù cercano di riaprire la contesa, all’81’ Florio sfreccia sulla destra e imbecca Favetta che sfiora soltanto la palla destinata fuori. Il match è ormai in salita, ma il passivo si fa ancora più pesante nelle ultime battute. In pieno recupero il Martina cala il tris con La Monica che in area di rigore beffa tutta la difesa isolana e deposita in rete.

Dopo la convincente prestazione del Fanuzzi, crolla verticalmente l’Ischia: a Casalnuovo si registra una delle gare più brutte dell’ultimo anno e mezzo. L’obbligo è di rimediare subito alla negativa prova dello stadio Iorio e tra una settimana c’è un banco di prova di assoluto livello: Trofa e compagni faranno visita alla Virtus Francavilla, compagine reduce da due vittorie consecutive e a punteggio pieno in classifica (con quattro gol fatti e zero subiti, ndr).

IL TABELLINO

Ischia Calcio: Zandri, Florio, Trofa (59’ Talamo), Mattera Gio., Mattera Giu., Pastore, Quirino (59’ D’Anna), Giacomarro, Favetta, Battista (66’ Padulano), Patalano (74’ Gadaleta). A disposizione: Iannaccone, Montanino, Chiariello, Tuninetti, Maiorano. Allenatore: Corino.

Martina Calcio: Figliola, De Angelis, Llanos Roset, Silvestro, La Monica, Russo (73’ Resouf), Tuccitto, Mastrovito, Zenelaj (85’ Carfagna), Carucci, Piarulli. A disposizione: Lotito, Lupo, Perrini, Maffei, Marinelli, Mancini, Ievolella. Allenatore: Pizzulli.

Arbitro: Prencipe (Tivoli). Assistenti: Bosco (Roma 2) e Panella (Ciampino).

Marcatori: 68’ Silvestro (M), 78’ Mastrovito (M), 93’ La Monica (M).

Ammoniti: Russo (M), Giacomarro (I), Favetta (I), Resouf (M).

Angoli 4-4.

Durata: pt 46’, st 49’.

Spettatori 250 circa di cui 50 ospiti.