L’immensa tragedia del Caporal Maggiore Cassandra Mele

Altro dolore. Altro sangue. Un’altra tragedia. Il Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano, Cassandra Mele, è deceduta nell’ennesimo incidente sulle nostre strade.

Questa mattina, verso le 7.00, in sella alla sua inseparabile bici, mentre percorreva Via Giovan Battista Vico, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un’auto che veniva dal senso di marcia opposto. Alla guida dell’auto una ragazza 26enne del posto, attualmente in stato di fermo presso la Caserma dei Carabinieri di Ischia in attesa di giudizio e degli esiti dei test di rito.

Indagano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Ischia. Il cordoglio per Cassandra è grande. Sono molti gli amici che l’anno ricordata sui social.

Maurizio Pinto: “Il dolore quasi sempre ti regala coraggio, è il suo modo per farsi perdonare. Addio Cassandra, hai saputo sempre onorare la tua vita e non doveva finire così”