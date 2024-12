Lacco, per la Scuola Media incarico a Crescenzo Ungaro

Dopo l’indizione della gara per la Scuola Media di via Fundera a Lacco Ameno, il rup arch. Vincenzo D’Andrea ha proceduto all’affidamento di un ulteriore incarico, dopo quello di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. L’“Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media comunale danneggiata dal sisma” viene finanziato dal Commissario Legnini che a settembre scorso ha concesso il contributo per l’intero importo previsto dal progetto esecutivo, ovvero 4.554.844,74 euro, di cui 3.204.165 per i lavori da appaltare e 3.141.276 soggetti a ribasso. Si tratta del collaudo statico delle strutture e collaudo tecnico-amministrativo, contabile e funzionale degli impianti dell’intervento.

Il responsabile del III Settore Lavori Pubblici giustifica il ricorso ad incarico esterno evidenziando che «il personale facente capo all’Ufficio Tecnico risulta pienamente impegnato nelle attività ordinarie e straordinarie, ovvero nella gestione dei procedimenti legati ai vari interventi inseriti nei Piani di Ricostruzione post-sisma del Commissario Straordinario e nei Piano degli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, e che in considerazione dei notevoli carichi di lavoro e della particolarità dell’intervento a farsi, il quale ha carattere urgente e particolare criticità, risulta necessario affidare l’incarico di cui sopra ad un professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente».

Sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti e dalla Ordinanza Speciale n.2/2023 di Legnini (che ha inserito l’intervento in quelli urgenti e “critici”), è stata calcolata una parcella base di 34.020,18 euro oltre Cassa e Iva. D’Andrea ha proceduto mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica TuttoGare del Comune. Il professionista invitato è l’ing. Crescenzo Ungaro di Barano, che ha offerto 33.679,98 euro “netti”. L’affidamento è stato dunque approvato e impegnata la spesa complessiva di 42.733,16 euro. Con la medesima determina è stato anche nominato direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.) l’arch. Andrea Apetino.