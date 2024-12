Lacco, pagata la riomologazione del “Patalano”

Tra le iniziative del Comune di Lacco Ameno per l’impianto sportivo “Vincenzo Patalano” in via Pannella, ad agosto del 2022 era stata affidata alla “L.N.D. Servizi S.r.l – Ufficio Impianti Sportivi in Erba Artificiale” di Roma la riomologazione del campo in erba sintetica. Un adempimento necessario per non incorrere in problemi con la Lega Nazionale Dilettanti. Il costo del servizio veniva stabilito in 4.880 euro e la determina di affidamento disponeva che «il pagamento per il rilascio del certificato di omologazione sarà effettuato dopo l’avvenuto sopralluogo di collaudo e successiva presentazione di fattura elettronica».

Il sopralluogo finalizzato alla verifica veniva effettuato il 10 novembre 2022 e il 30 dello stesso mese la ditta emetteva la fattura elettronica.

Sta di fatto che solo ora il responsabile del Settore III Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea ha provveduto alla liquidazione imputando la spesa sul conto residui annualità 2022. Un ritardo di due anni, ma è pur vero che quattro giorni prima dell’emissione della fattura si era verificata la tragica alluvione che aveva prodotto non pochi danni e problemi anche sul territorio di Lacco Ameno.