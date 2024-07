Lacco Ameno, la progressione verticale che fa paura. Barbieri “scappa”, Dellegrottaglie “entra”

Mentre il concorso per i vigili urbani da assumere vive il suo stop, quello per promuovere una delle due laureate del Comando di Polizia Locale di Lacco Ameno al livello D, vive un’altra pagina fatta più di parole non scritte che di parole scritte. Ma iniziamo da quelle che si possono leggere nella Determina del V Settore, numero 104 del 10 luglio con la quale il Comandante Monti, nel merito della “Selezione per progressione ordinaria tra le aree del personale dipendente anno 2024 nell’ambito del V° settore polizia municipale in esecuzione della determina n° 75 aagg del 11 marzo 2024” ha reso noto la sostituzione membro commissione esaminatrice e nomina sostituto.

“Richiamata la propria precedente determinazione n° 98 del 4 luglio 2024 di nomina della Commissione della selezione – scrive Monti – volta all’individuazione di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo di Funzionario di Polizia Municipale nell’ambito del V° Settore Polizia Municipale mediante progressione ordinaria di un dipendente già in servizio nel predetto Settore dall’area degli Istruttori all’Area dei Funzionari di cui all’avviso acquisito al prot. com. n. 3024/2024, così formata: Dr. Raffaele Monti Responsabile del V° Settore Polizia Municipale- Presidente; Dott. Domenico Barbieri, Funzionario Contabile Responsabile del II Settore Finanziario e Tributario, componente esperto interno all’Ente; Dott.ssa Anna Di Scala docente presso l’Istituto E. Mattei di Casamicciola T., componente esperto esterno all’Ente; e Dott. Diego Stoppiello, Istruttore Amministrativo presso il Comune di Lacco Ameno, segretario verbalizzante”, il presidente della Commissione, ha preso atto “della nota acquisita al prot. generale con il n°8581/I con la quale il Dott. Domenico Barbieri ha comunicato di aver rassegnato le proprie dimissioni in qualità di componente esperto interno della commissione”.

Una rinuncia che, è evidente, ci riporta a quelle che sono le cose non scritte. La determina, per non farla troppo lunga, considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del membro esperto della commissione giudicatrice al fine di garantire l’espletamento della procedura selettiva in corso, riporta che “che con nota prot. n° 7276-1-1-3 datata 10 luglio 2024 è stato conferito incarico, chiedendo espressa e formale accettazione, all’Arch. Alessandro Dellegrottaglie Resp. le del IV Settore Edilizia Privata, che in pari data ha comunicato di accettare l’incarico di componente esperto interno all’Ente per la selezione indicata in oggetto”. Fin le cose “in chiaro” che si evincono dall’albo pretorio. E quelle che non si evincono? Andiamo per gradi. Secondo i bene informati lacchesi, martedì è stata un’altra giornata campale al comune di Lacco Ameno. una giornata dai toni accesi e dalle richieste non assecondate.

I rumors raccontano che durante i lavori della commissione che dovrà giudicare Valeria Chiocca, unica partecipante alla progressione verticale, così come deciso dal TAR Campania (e chissà, non arrivi anche un ricorso al Consiglio di Stato da parte di Loreta Pisani, ndr), il membro Domenico Barbieri si sia trovato dinanzi ad una precisa incompatibilità. Stando ai rumors, infatti, il comandante Monti avrebbe inserito, come prescrive la legge in vigore, un paragrafo che richiama alcune incompatibilità o responsabilità anche nei confronti di chi avrebbe, nello stesso ambito, firmato alcune decisioni di natura contabile. Da qui il “panico”. Gli inquilini della Torre di Lacco Ameno raccontano che dopo aver letto questo passaggio, Barbieri abbiamo compreso la sua situazione e dopo il “salvifico” colloquio con Lucrezia Galano si sarebbe convinto con la rinuncia alla commissione stessa.

Con i lavori della progressione bloccati, sempre secondo i rumors lacchesi, sembra che Giacomo Pascale abbia prima provato a convincere il comandante Monti a modificare il suo modus operandi (tra strilli e allucchi, ovviamente) e, non potendo riuscire nel suo obiettivo, abbiamo cambiato strategia e lo abbiamo spinto negli uffici dell’Ufficio Tecnico dove ha trovato un più accondiscendente Alessandro Dellegrottaglie che, ormai rassegnato alla deriva lacchese, ha accettato di far parte della commissione. È questa l’ultima puntata della progressione verticale di Lacco Ameno? Statene certi, non è per nulla l’ultima. Si accettano scommesse!