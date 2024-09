Lacco, affidati i lavori al costone di Montevico

Con l’affidamento dei lavori è giunto alla fase finale l’iter per la realizzazione del progetto di “messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico, – primi interventi di messa insicurezza”. Un intervento sul promontorio di Lacco Ameno che, come evidenziato dal rup arch. Vincenzo D’Andrea, «rientra tra gli interventi di somma urgenza ed estrema urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, contenuti nel Primo piano degli interventi urgenti». La spesa necessaria viene dunque finanziata dal Commissario Delegato Legnini.

Tra l’altro il progetto riguarda un lotto funzionale di un più vasto intervento, approvato con Delibera di Giunta dell’ottobre 2022 (dunque prima dell’alluvione) e denominato “Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico”. Per questo lotto funzionale avente carattere di estrema urgenza il progetto esecutivo è stato redatto dallo Studio Associato di Ingegneria Linguiti – S.A.I.L. di Napoli e approvato dalla Giunta ad aprile scorso. L’importo complessivo ammonta a 229.500 euro, di cui 141.374 per i lavori. L’importo soggetto a ribasso è invece pari a 80.666,40 euro oltre Iva, esclusi costi della manodopera e oneri di sicurezza.

Su questa base il responsabile del III Settore Lavori Pubblici ha proceduto con affidamento diretto mediante la piattaforma telematica TuttoGare del Comune, contrattando con l’impresa “S.A.CO.S.E.M.” di Pozzuoli, che ha offerto un ribasso del 4,50%, ovvero 77.036,41 euro netti. Il costo complessivo dell’affidamento ammonta a 168.048,64 euro Iva inclusa. Il quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito della procedura di affidamento dei lavori e degli ulteriori affidamenti fa scendere il costo dell’intervento a 224.965,69 euro, a fronte di 4.534,31 euro di economie. Ora non resta che dare inizio ai lavori.