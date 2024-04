La Dolce Vita a Ischia. Tonino Baiocco e il party a Cartaromana

Una foto che racconta molto più di quanto mostra. Ecco al centro il nostro Tonino Baiocco, re del by night ischitano (e non solo) e in primo piano il sindaco Vincenzo Telese.

Una istantanea scattata durante una festa in piena “dolce vita ischitana” in una villa in località Cartaromana ad Ischia.

“E’ una foto cui sono molto legato – ci racconta Tonino – che é saltata fuori all’improvviso tra le cose in casa, e che racconta un frammento di quella che era davvero la nostra Dolce Vita. Anni bellissimi in cui non mancavano le grandi feste e il divertimento condiviso con amici.”

Musica, ottimo vino e prodotti della nostra terra, feste indimenticabili e, come diremmo ora, “exclusive” che rendevano sempre più unica la nostra isola, lanciandola nel jet-set internazionale.

Una foto storica, che sembra quasi prender vita, lasciandoci immaginare i brani ascoltati dagli ospiti e dalle signore che si intravedono a margini della foto.