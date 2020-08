Italiani popolo di gamers! 8 su 10 sono gamers

Da sempre il culto del gaming colpisce ogni generazione, senza distinzione di sesso e di età. Uomini e donne di qualsiasi età, giocano regolarmente ai gameplay, abolendo lo stereotipo di gamers adolescente solitario.

La ricerca di Multiplayer.it , magazine dedicato interamente al mondo del gaming, ha avuto lo scopo di analizzare l’evoluzione del gaming ed i nuovi gamers.

I risultati emersi, mostrano che 8 italiani su 10 hanno giocato almeno una volta negli ultimi sei mesi ad un videogioco.

Ovviamente i diversi gamers, hanno giocato su diverse piattaforme, tra cui, le più gettonate console, ai pc fino ad arrivare , perfino agli smartphone.

La ricerca sfata diversi luoghi comuni, infatti il gaming ormai non è una prerogativa solo maschile. Il 75% delle donne, dichiara di giocare assiduamente, infatti il 41,8% si dedica ai videogiochi almeno 2-3 volte a settimana.

I GAMERS SI DIVIDONO IN…

I gamers appassionati, sono coloro che giocano almeno 3 volte a settimana o addirittura tutti i giorni. Rappresentano la maggioranza. Per le piattaforme utilizzate c’è una spaccatura: le donne preferiscono giocare su smartphone mentre gli uomini preferiscono console o spettacolari pc gaming assemblati ad hoc .

Lo smartphone è molto popolare anche tra gli over40. Sono i classici giocatori che vogliono riposare dopo una giornata faticosa, cercando svago con i divertenti giochi disponibili sul play store.

Infatti, per oltre la metà dei giocatori assidui, il tempo dedicato ai giochi è vissuto come un momento di svago e di stacco dalla vita lavorativa o quotidiana.

Nella classifica ci sono anche i gamers occasionali. Quest’ultimi sono giocatori che comunque hanno provato dei videogiochi ma che negli ultimi 6 mesi, non ha dedicato nemmeno un minuto dietro ad un gioco.

Molti di questi, sono ex giocatori, che hanno smesso di giocare, perchè non hanno più tempo da dedicare ai videogame, causa lavorativa o matrimoniale.

Infine, ci sono anche i “mai giocatori”. La categoria è rappresentata dal 4,2% del totale degli intervistati. Sono tutti coloro che nella propria vita non ha mai toccato un videogioco, perché ritengono sia una perdita di tempo.

GAMEPLAY PREFERITI DAGLI ITALIANI

Anche qui abbiamo una divisione sui titoli in base alla fascia d’età o dal sesso. Gli uomini, infatti, preferiscono i giochi di sport, calcio in primis. Una percentuale che raggiunge il 90% per la fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Invece, tra i 40 e i 55 anni, il gioco più amato rimane il classico solitario. Inoltre, il solitario è il gioco più amato anche dalle donne, con una percentuale che raggiunge il 55,6% delle intervistate.

Gli aspetti che hanno segnato maggiormente l’evoluzione del mondo dei videogame in questi anni, sono principalmente legati all’evoluzione della tecnologia.

La principale fonte di informazione risulta essere ancora il proprio network di amici e familiari (18,3%) con i quali scambiarsi suggerimenti e news. In controtendenza i più giovani che per la maggior parte si informano attraverso i social network (34,4%) e i siti specializzati (16,7%) a tema videoludico.