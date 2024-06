Ischia, via le barche dalla spiaggia libera della Mandra

Con l’inizio della stagione estiva a Ischia è stato come ogni anno disposto lo sgombero delle imbarcazioni dalla spiaggia libera alla Mandra. L’ordinanza è stata adottata dalla dott.ssa Paola Mazzella, responsabile del Servizio 10 competente al Demanio. In premessa viene evidenziato che «il Comune di Ischia è un ente a vocazione turistica e che corrisponde all’interesse pubblico garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione, in sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie promuovendo la cura del territorio nella stagione estiva periodo di maggior afflusso turistico».

L’ordinanza pone in evidenza che «sulle spiagge a fruizione libera sono presenti natanti, ingombranti e masserizie di varia natura, e che sovente tali depositi ancorché temporanei impediscono la libera fruizione dell’arenile oltre a determinare una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza e l’igiene dei luoghi». Per garantire la piena fruizione ai bagnanti degli arenili liberi, viene ordinato «a tutti i proprietari di imbarcazioni (legno, vetroresina, ecc.) poste sull’arenile della Spiaggia dei Pescatori – località Mandra (dal Bagno Aragonese “ex Di Leva” fino alla Punta Molino), la rimozione dei predetti natanti, entro e non oltre il 20 giugno2024 con espressa avvertenza che, se nel termine indicato i proprietari dei natanti non avranno provveduto in proprio, l’Ente si riserva di procedere, in danno, con spese a carico degli interessati senza alcun ulteriore avviso con trasporto e deposito a carico degli onerati».