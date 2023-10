ISCHIA-SAN MARZANO. Mister Giampà: «Incontriamo la squadra più in forma che c’è attualmente nel girone»

Altro giro, altro derby allo stadio Mazzella. Dalla Cavese al confronto tra campane neopromosse, due settimane intervallate dal guizzo in trasferta sul campo del Budoni. L’Ischia Calcio si prepara all’impegno di questo pomeriggio, nel fortino amico contro il San Marzano. Dopo aver sbloccato la casella zero alla voce vittorie, con il blitz in Sardegna, la squadra di Enrico Buonocore va a caccia di continuità e di conferme. I gialloblù vogliono regalarsi un nuovo weekend all’insegna del sorriso e dell’esultanza, questa volta davanti al proprio pubblico.

Sull’isola però arriva una compagine, quella blaugrana, intenzionata ad alimentare l’entusiasmo degli ultimi giorni. Come accaduto per il club di Pino Taglialatela, anche il sodalizio di Felice Romano ha tagliato il traguardo del primo successo nel girone domenica scorsa.

All’avvio sottotono, con soli due punti conseguiti nelle quattro partite iniziali, i ragazzi di Domenico Giampà sono riusciti a trovare la prestazione giusta per superare a pieni voti l’esame Romana.

Un bottino pieno conquistato all’inglese, con le reti di Allegretti e Ferrari: il sussulto casalingo ha permesso alla compagine di riscattare un inizio di stagione non esaltante.

L’innesto del direttore sportivo Pietro Fusco ha contribuito altresì ad assestare l’ambiente e, alla prima occasione utile, Altobello e compagni hanno risposto con una prova di solidità contro la Romana. L’ex tecnico della Paganese ha messo in guardia i suoi in vista dell’impegno del Mazzella, l’Ischia è stata considerata un’avversaria con una condizione migliore al momento: “Incontriamo la squadra più in forma che c’è attualmente nel girone, perché è questo il vero verdetto che è arrivato dopo i confronti di domenica scorsa. Non è facile, in questa categoria, andare fuori casa e vincere con quattro gol come ha fatto l’Ischia.

Parliamo di una formazione ben allenata, che corre tanto. L’ho detto anche ai miei calciatori più giovani, è una grande prova per loro. I miei ragazzi avranno la fortuna di giocare contro una piazza calda, in una bella cornice di pubblico. Sarà un bel banco di prova, la partita di domani si avvicina al calcio di alta categoria”, queste le dichiarazioni rilasciate di mister Giampà nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia.

E poi un passaggio sulla gara in terra isolana che sarà diversa rispetto a quella affrontata una settimana fa: “Ogni partita ha delle sue difficoltà. Dobbiamo stare attenti a Talamo, che ha fatto la Serie C in passato e quest’anno ha iniziato alla grande, con una continuità di gol. È in fiducia. Poi c’è Baldassi. L’Ischia è una squadra che corre, dobbiamo andare al Mazzella e battagliare su ogni pallone, gli ischitani sono duri. Sarà una bella partita, dovremo essere concentrati”.

Negli scorsi giorni, il San Marzano ha annunciato pure l’accordo con Ezequiel Alejandro Melillo, fantasista argentino classe 1993 e già convocato dallo staff in vista della sfida contro l’Ischia: “Può darci altre soluzioni in attacco, abbiamo un’alternativa in più sulla trequarti. È un calciatore che fa questa categoria da anni, ha sempre fatto bene. È un’altra freccia nel mio arco. Cerchiamo di sfruttarlo al meglio, ha tanta qualità”. I blaugrana inoltre potranno contare sul supporto del pubblico che, in questa fase del campionato, è risultato un valore aggiunto: “Ci seguiranno sicuramente, dobbiamo avere sempre rabbia e cercare di mettere più avversarie sotto di noi. Dobbiamo fare un nuovo passo per scalare la classifica”. L’ultimo incrocio tra le due squadre risale alla sfida playoff del maggio 2022: un gol di Meloni nel finale di primo tempo regalò il successo al San Marzano, con l’eliminazione dei gialloblù dagli spareggi.