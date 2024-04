Ischia Safari conquista Bellagio. Stasera l’evento firmato Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro

Per la prima volta un evento campano legato al mondo del food mette radici altrove: Ischia Safari on Tour “viaggio nel gusto” andrà infatti in scena questa sera, 6 aprile, nella meravigliosa location dell’ Hotel Villa Serbelloni di Bellagio. Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro hanno dunque deciso di “esportare” la loro creatura, che dal 2015 nel mese di settembre anima l’Isola Verde con sapori e colori tipici di una delle località più conosciute al mondo, per cercare sul Lago di Como un momento di confronto tra chef, imprenditori, associazioni di settore e istituzioni sul momento che vive la ristorazione.

Ischia Safari on Tour “viaggio nel gusto” non si limiterà al consueto pranzo di gala, organizzato dall’Associazione Ischia Saperi e Sapori e cui parteciperanno alcuni dei migliori chef, pizzaioli e pasticcieri italiani ma si connoterà per la tavola rotonda mattutina dal titolo “La sostenibilità della ristorazione” che rappresenterà un appuntamento importante per discutere dei temi di stringente attualità del mondo del food, chiamato a dare risposte in termini – appunto – di sostenibilità dei progetti legati alla ristorazione.

I PROTAGONISTI “Abbiamo scelto di portare Ischia Safari appunto “on tour” – spiega Nino Di Costanzo – perché serve allargare gli orizzonti, far conoscere la nostra splendida realtà ma anche prendere spunto da altre meravigliose località che come noi vivono di un turismo legato anche alle eccellenze gastronomiche. Per questo motivo abbiamo scelto Bellagio come prima tappa di questo viaggio che poi ricondurrà tutti ad Ischia a settembre per provare a dare una risposta concreta agli interrogativi che metteremo sul piatto a Villa Serbelloni”.

“Siamo felici della risposta di tanti chef amici, dei pizzaioli e dei pasticcieri che hanno già aderito – continua Pasquale Palamaro – perché è evidente che c’è voglia di ritrovarsi, stare insieme, creare e sperimentare ma anche di guardarsi negli occhi ed affrontare i problemi che abbiamo in comune e che necessitano di una soluzione perché sempre più ristoratori sono in difficoltà nel reperire personale in sala come in cucina”.

Dunque, il Gala Lunch per circa 100 ospiti sarà anticipato da un convegno che coinvolgerà associazioni di categoria come gli Ambasciatori del Gusto con il Presidente Alessandro Gilmozzi, Intrecci, Les collectioneurs, Apci, scuole di formazione come Incibum, chef, imprenditori e giornalisti nel tentativo di stilare una serie di proposte che poi saranno oggetto di un documento programmatico del quale si discuterà ad Ischia nel prossimo mese di settembre.

Al Gala Lunch per 100 ospiti parteciperanno alcuni dei migliori chef, pizzaioli e pasticcieri italiani ed infatti hanno già aderito Andrea Antonini, Ettore Bocchia, Bobo Cerea, Roberto Di Pinto, Salvatore Elefante, Peppe Guida, Felice Lo Basso, Gianfranco Pascucci, Savio Perna, Fabio Pisani, Riccardo Valore, Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro, i pizzaioli Errico Porzio ed Ivano Veccia e i pasticceri Ettore Beligni, Manuel Ferrari, Gianluca Fusto, Nello Iervolino, Galileo Reposo e Sal Deriso che collaboreranno per creare un menu esclusivo che promette di essere un vero e proprio “Safari del gusto”.