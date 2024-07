Ischia, rafforzato il front-office per i servizi demografici

La responsabile del Servizio 3 del Comune di Ischia dott.ssa Mariarosaria De Vanna ha modificato gli incarichi per il servizio di front office relativamente alle attività dell’ufficio, che comprende anche i Servizi demografici ed elettorale e il protocollo. Il front office, che mira a rendere più agevoli i rapporti con gli utenti, era già stato riorganizzato lo scorso anno. Adesso la De Vanna evidenzia che «gli Uffici afferenti al Servizio 3 coprono un ruolo operativo e relazionale con l’utenza, che prevede forme e livelli di coinvolgimento diversi sia fisici che intellettuali, quali: sorvegliare l’accesso, registrare dati, compilare moduli, spiegare, fornire chiarimenti, raccogliere notizie ed elaborare informazioni».

Di qui la necessità di implementare il front office. La responsabile ha confermato Simone Boccanfuso quale addetto all’espletamento del servizio di front-office per l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile; ha individuato la dott.ssa Palma Del Prete quale addetta per l’Ufficio Stato Civile ed Elettorale e Palmina Moio per l’Ufficio Elettorale ed Anagrafe (con specifico riguardo alle dichiarazioni di variazione di residenza/abitazione). La determina ricorda che in base al Nuovo Contratto Integrativo «accedono all’indennità di disagio pari a 3 euro giornaliera i dipendenti occupati nell’erogazione di servizi in front-office per un periodo superiore al 75% (=27 ore) dell’orario giornaliero».