Ischia, Legnini incontra i sindacati: presto un protocollo di legalità

Legalità, sicurezza dei cantieri, trasparenza negli appalti: sono stati questi i temi principali dell’incontro che si è svolto oggi fra il Commissario straordinario per l’emergenza Ischia, Giovanni Legnini, e Massimo Sannino, segretario Filca-Cisl di Napoli, Andrea Lanzetta, segretario Feneal-Uil di Napoli, Giuseppe Mele, segretario Fillea-Cgil Napoli.

I sindacati hanno proposto al Commissario, anche sulla base delle precedenti esperienze di ricostruzione post-sisma, di firmare un Protocollo di legalità che impegnerà tutti i soggetti coinvolti da un attento monitoraggio delle attività e dei cantieri della ricostruzione post-sisma e post-frana, al fine di migliorare la programmazione degli interventi, coordinare le attività di informazione, di prevenzione e sicurezza, dei cantieri edili pubblici e privati che operano e opereranno sull’isola di Ischia.

“Condivido l’opportunità di stipulare un accordo che dovrà coinvolgere tutte le istituzioni interessate e le parti sociali per garantire legalità, sicurezza ed efficienze nelle attività di ricostruzione post sisma e messa in sicurezza post-frana – ha dichiarato il Commissario Legnini – Ci muoveremo rapidamente per condividere il testo di un’intesa”.

“L’obiettivo dell’accordo è di garantire la qualità del lavoro, il rispetto della dignità della persona, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il benessere sociale – hanno dichiarato i tre esponenti di Cgil, Cisl e Uil – Con questo accordo vogliamo dare il nostro contributo concreto per sostenere un’isola e una comunità fin troppo martoriata dai drammatici eventi naturali che l’hanno duramente colpita e che ha bisogno di risposte immediate”, hanno affermato i sindacalisti.