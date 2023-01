ISCHIA, INIZIO DI FUOCO. Forcing ad avvio solare per l’Ischia: Acerrana e Albanova: 180′ importanti

Francesco Fiorillo | Sosta natalizia alle spalle, è tempo di ripartire. Ricaricate le energie e ripresa la preparazione durante la pausa invernale, l’Ischia di Enrico Buonocore è pronta a riprendere il cammino, anticipando di qualche giorno il ritorno effettivo dell’Eccellenza. La squadra gialloblù dovrà mettersi prima in pari col numero di giornate e completerà il girone d’andata con la gara contro l’Acerrana di Vincenzo Di Buono.

Match da recuperare e valido per la quattordicesima giornata del campionato. Capolista assieme al Napoli United, la compagnia gialloblù si troverà davanti il Toro allo Stadio Mazzella: confronto tutt’altro che semplice, da non sottovalutare assolutamente. Il team granata, oltre ad essersi imposto nel computo delle due partite di Coppa, si è rinforzato in maniera massiccia con la finestra di calciomercato di dicembre. Gruppo rinforzato, tasso tecnico alzato e seconda parte d’annata da disputare nel ruolo di protagonista. Per Trofa e soci, dunque, l’incontro dell’infrasettimanale sarà fondamentale. Non solo per prendersi il vertice della classifica, ma per dimostrare solidità fisica e tenuta mentale. Ancora una volta.

E per l’Ischia si aprirà un vero forcing in questa settimana: dopo tre giorni dal testa a testa con l’Acerrana, infatti, seguirà lo scontro diretto sulla terraferma. Ad attendere gli isolani nel prossimo weekend ci sarà l’Albanova, a quota 36 lunghezze in graduatoria e con l’intenzione di proseguire nella marcia innestata da inizio stagione. Giorni di fuoco, dunque, per la truppa di Buonocore, chiamata a confermarsi per staccare le avversarie nella zona alta. La squadra si è allenata, sta bene ed è chiaramente pronta al rush della seconda parte d’annata. L’obiettivo è inaugurare il 2023 nel migliore dei modi, mandando un chiaro segnale alle pretendenti alla vetta e a tutto il campionato.

Le prossime ore dell’Ischia dovranno essere accompagnate da un monito che ha contraddistinto l’isola e la figura di mister Tanì: “Ischia, si sii, sii; si nun sii, nun sii”.

GEMITO IS BACK. Buonocore ritrova Gemito dopo l’infortunio rimediato nella discussa gara di Barra contro l’Ercolanese. Il giovane portiere, divenuto un perno nello schieramento, punta alla titolarità contro i granata, nella partita valida per il recupero della quattordicesima giornata

BENVENUTO MAUTONE. Intanto, in chiave mercato c’è l’ufficialità dell’ingaggio di Mario Mautone, classe 2005. L’attaccante, proveniente dal Monterosi Tuscia, nella scorsa stagione ha militato nella formazione under-17 del Crotone. Il diciassettenne è stato inserito anche nella lista dei convocati per la sfida con l’Acerrana, sono 21 gli elementi a disposizione di Buonocore.

Portieri – Mazzella, Gemito

Difensori: Ballirano, Chiariello, Florio, Buono L., Buono S., Di Costanzo, Pastore

Centrocampisti – Arcamone K., Arcamone M., Matute, Cibelli, Patalano, Trofa

Attaccanti – Pesce, Simonetti, Padin, De Luise, Longo, Mautone.

La gara sarà arbitrata dal Sig. Sabatino Ambrosino di Nola e dagli assistenti Alfonso Pepe di Nocera Inferiore e Lorenzo Martello di Torre del Greco