Ischia, in Consiglio comunale servizi oncologici e “Rizzoli”

Il Consiglio comunale di Ischia è convocato in sessione ordinaria per lunedì 15 luglio alle ore 12.00 in prima convocazione e per martedì 16 alla stessa ora in seconda. L’ordine del giorno comunicato dal presidente Gianluca Trani presenta otto punti, di cui i primi due sono dedicati alla trattazione delle criticità manifestate dalla sanità isolana, in particolare dopo i recenti eventi che hanno visto al centro dell’attenzione l’ospedale, ma non solo. Si inizierà infatti con la discussione al punto 1) del “Potenziamento Servizi Oncologici sull’isola di Ischia. Atto di indirizzo e istanza alla Asl Na 2 Nord”. Al punto 2) “Criticità Ospedale Anna Rizzoli – Determinazioni”.

L’ordine del giorno poi prosegue con ulteriori importanti problematiche, come le tariffe della Tari e i lavori all’ingresso del porto, nonché argomenti di natura finanziaria: 3)Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 01/07/2024 avente ad oggetto “Tassa sui rifiuti (Tari)-approvazione aggiornamento economico finanziario anni 2024-2025” conferma tariffe anno 2024; 4) Ratifica delibera di G.C. n. 60 del 7.06.2024 avente ad oggetto Variazione di Bilancio. Pnrr – M2C4 – Investimento 2.1.B. “Lavori di Manutenzione Ordinaria e straordinaria dell’imboccatura ingresso del Porto d’Ischia”;5) Ratifica delibera di G.C. n. 61 del 7.06.2024 avente ad oggetto “Variazione di Bilancio.

Interventi volti al superamento delle barriere architettoniche nel plesso scolastico della scuola dell’infanzia e scuola primaria “Onofrio Buonocore” e per la scuola dell’infanzia “Cap e Fierr”;6) Ratifica delibera di G.C. n.62 del 7.06.2024 avente ad oggetto “Variazione di Urgenza Bilancio di Previsione 2024/2026”;7) Bilancio di Previsione 2024/2026. Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ex art 193 TuelD.lgs 267/00; 8) Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art 194 del D.lgs 267/00.