Ischia Global, gran finale con le star da Gascon a Morrone, da Nielsen a Morelli

Elena Mazzella| Si è conclusa così come aveva avuto inizio la ventiduesima edizione dell’Ischia Global Festival di Pascal Vicedomini: in maniera brillante!

“Quest’anno si è rivelato un festival pazzesco che ha concentrato opportunità e presenze”.

Dopo ventidue anni dalla prima edizione, l’Ischia Global 2024 continua a crescere, consapevole d’essere per una settimana all’anno vetrina di qualità e credibilità nel settore dell’audiovisivo, oltre che nel campo della produzione e distribuzione.

E senza confini è il programma che propone, complice anche la globalizzazione che ha permesso la diffusione di cinematografie un tempo penalizzate. Grazie alla piattaforma FilmFreeway, sono stati reclutati giovani talenti da tutto il mondo (solo quest’anno si sono registrate duemila richieste di partecipazione). Segno questo che un artista può anche trovarsi nel posto più sperduto del mondo, ma sono le opportunità a fare la differenza.

Il Festival ha dato quest’anno anche tanto spazio all’Italia: “Il nostro cinema è in grande spolvero grazie ai numerosi talenti che abbiamo, mentre quello internazionale lo vedo un po’ in difficoltà. Lo sciopero dell’anno scorso ha rallentato Hollywood su cui incombe anche la paura dell’intelligenza artificiale” continua Pascal Vicedomini.

L’attrice spagnola Sofia Gascon ha ricevuto il Global Breakout Actress of the Year Award.

Prima transgender ad essere premiata a Cannes.

Arriva poi l’attore italiano Michele Morrone (Breakout Star of the Year) e Charles Finch (Global Player of the Year) sono stati tra i protagonisti del gala finale del 22esimo Ischia Global Film & Music svoltosi nella Baia del Regina Isabella di Lacco Ameno alla vigilia dell’ultima giornata di proiezioni.

Riconoscimenti sono stati consegnati anche a Giampaolo Morelli, ‘principe nella commedia’ nel nome di Carlo Vanzina (con il regista e attore napoletano hanno festeggiato l’autore Gianluca Ansanelli e Francesca Bergesio), ai britannici Vincent Riotta e Peter Webber, a Brigitte Nielson. Sul palco insieme al fondatore dell’evento, il produttore Pascal Vicedomini, Franco Nero per l’Accademia Internaionale Arte Ischia e l’Orchestra di Moreno Conficconi, Valeria Marini. Sostenuto dalla Dg cinema del MiC e dalla Regione Campania, il festival che ha proposto in una settimana 180 titoli nelle sale e sul web e richiamato nel golfo di Napoli circa 120 protagonisti del mondo dello spettacolo e della sua industria, è realizzato insieme a insieme a Riflessi, Givova, Vucano Buono, Rainbow, Caremar.

Foto Orlando Faiola