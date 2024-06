Ischia, emergenza idrica già in corso di risoluzione

Nella tarda serata di ieri, 19 giugno, a causa di un black out elettrico che ha coinvolto la località di Monterusciello, in terraferma, costringendo allo stop gli impianti di sollevamento idrico gestiti dalla Regione Campania, è stata interrotta la fornitura che transita nella terza condotta sottomarina, quella che recapita in località Lido d’Ischia.

Questo fatto ha causato immediatamente una situazione di crisi innanzitutto per il territorio del Comune di Ischia e quindi, poco dopo, un problema di cali di pressione sulla dorsale che da Ischia arriva a Forio.

Al momento in cui vengono scritte queste note (prima mattinata del 20 giugno) la situazione si è risolta, nel senso che l’invio di acqua in condotta sottomarina è stato regolarmente ripristinato. Tuttavia i disagi permangono, specie nel Comune di Ischia, perché ovviamente ci vorrà qualche ora affinché la rete idrica torni in pieno assetto.

(comunicato stampa)