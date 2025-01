Ischia attesa nel fortino del Martina, Corino alle prese con l’emergenza a centrocampo

L’Ischia Calcio torna a disputare una gara fuori dall’isola e affronta la prima trasferta del nuovo anno. A distanza di un mese dall’ultima volta, complice anche la pausa invernale, i gialloblu ritrovano la terraferma e incrociano la strada del Martina. Le ultime due uscite casalinghe non hanno agevolato il cammino della squadra di Simone Corino verso il traguardo salvezza, il bottino pieno infatti manca dall’appuntamento del 15 dicembre, quando il gruppo si impose al Comunale di Palma Campania.

Poi la brutta sconfitta con il Casarano e la rimonta incassata dal Brindisi hanno rallentato la corsa degli isolani. Sul percorso c’è la formazione allenata da Massimo Pizzulli, reduce dalla vittoria di misura ottenuta sul terreno di gioco del Gravina e lontana soltanto due punti dalle tre avversarie in vetta. Talamo e compagni, protagonisti di una buona prestazione al debutto nel 2025, vogliono dimenticare gli episodi contrari, costati due punti, e invertire il trend dei risultati: “Dobbiamo capire dove vogliamo andare. Bisogna essere bravi perché sappiamo che, se lavoriamo in una certa maniera, possiamo essere un determinato tipo di squadra. Mi auguro sempre di essere l’Ischia delle quattro vittorie consecutive e quella vista nella gara contro il Brindisi”, ha spiegato Corino in conferenza stampa.

L’allenatore ha presentato anche il prossimo impegno: “Non è cambiata molto negli interpreti rispetto all’andata, anzi ha acquisito ancora più consapevolezza. Ha un tecnico molto importante per la categoria, porta a livelli elevati i concetti e i principi di gioco. Affrontiamo un avversario forte, giovane, che ha ritmo e qualità”.

L’avversaria

Dopo un inizio di campionato altalenante, il Martina si è ritrovato. Il successo contro l’Ischia a Casalnuovo è stato l’unico nelle prime otto giornate, a partire dal sesto turno però i biancazzurri hanno dato il via ad un filotto incredibile. Tra Girone H e Coppa Italia di categoria, sono diciassette i risultati utili consecutivi, con dodici vittorie di fila tra fine ottobre e metà dicembre. Il nuovo anno è stato inaugurato con il blitz in trasferta contro il Gravina: gli uomini di Pizzulli hanno 35 punti e un gap di appena due lunghezze da Casarano, Nocerina e Fidelis Andria, le tre compagini al vertice del raggruppamento. Il Martina ha raggiunto anche la semifinale della Coppa Italia, superando gli ostacoli Scafatese ed Enna rispettivamente agli ottavi e ai quarti. Nel doppio confronto sarà testa a testa con il Guidonia.

Pizzulli, intervenuto in conferenza, ha chiesto attenzione ai suoi ragazzi: “Sfidiamo una squadra che si trova a metà classifica e potrebbe fare un salto importante per avvicinarsi ai playoff. Sarà una gara molto difficile. L’Ischia ha qualità, ha dimostrato di poter ottenere un risultato positivo contro qualunque avversario. I gialloblu sono anche sereni perché hanno un buon vantaggio rispetto alle inseguitrici e sognano magari l’ingresso nei playoff. Dobbiamo stare attenti, potrebbero fare la giocata della domenica. Noi non vogliamo fermarci, abbiamo intrapreso un percorso importante da tempo. Con un buon approccio alla gara e con le nostre combinazioni possiamo mettere in difficoltà l’Ischia”. Il bilancio interno del Martina dice 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte in 8 gare. La media punti davanti al proprio pubblico è di 1,63 (2,20 quella in trasferta dove è imbattuto, ndr).

Le scelte

Nel pre-partita è arrivata la notizia su Florio. Il difensore, bandiera del club, ha confermato la separazione dai colori gialloblu. Una decisione, già nell’aria, ufficializzata dal diretto interessato. Gli isolani si preparano al match in trasferta e Corino dovrà fare i conti con qualche defezione di troppo. L’emergenza riguarda soprattutto il centrocampo: Tuninetti e Giacomarro restano ai box, out anche Arcamone e Montanino. Pastore e Maiorano sono aggregati, ma le condizioni non sono al top.

A livello tattico il mister potrà cambiare qualcosa, previste modiche al sistema di gioco e si medita anche un ritorno alla linea a tre nel reparto arretrato. In difesa ci saranno ancora Giuseppe Mattera e Chiariello, in mediana spazio per Patalano e Trofa. D’Anna può tornare ad occupare la posizione da mezzala o si alternerà con Pellino e Desiato. In avanti Talamo trascina il reparto, da valutare l’impiego di Castagna. A dirigere l’incontro sarà Mario Leone della sezione di Avezzano, coadiuvato da Valerio Brizzi di Aprilia e da Bruno Dattilo di Roma 1.