Ischia, aggiudicata la gara per l’asilo nido comunale

Il Comune d’Ischia ha aggiudicato la gara per la realizzazione del un secondo asilo nido comunale al Polifunzionale in via Morgioni. Un progetto finanziato per 600.000 euro con risorse del Pnrr, integrate mediante la contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per 450.000 euro. Infatti il costo dei lavori di riconversione della struttura ammonta a 1.050.000 euro.

Il progetto esecutivo prevede un importo di 705.190 euro per i soli lavori. Per aggiudicare l’appalto è stata scelta la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti, con il criterio di selezione del minor prezzo. Per rispettare le tempistiche rigide imposte dal Pnrr, si doveva procedere all’aggiudicazione entro il termine del 10 dicembre. E così è stato. Per accelerare l’iter il rup ing. Francesco Fermo ha deciso di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza “Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana”.

La CUC ha ora trasmesso al Comune l’esito della gara. Erano stati invitati dieci imprese, ma solo due hanno presentato offerta e sono state ammesse. I lavori per l’asilo nido comunale sono stati aggiudicati quindi alla “CO.E.STRA” di Giugliano per l’importo di 582.276,31 euro oltre Iva. La verifica dei requisiti si è conclusa con esito positivo e dunque l’aggiudicazione è efficace.