Ipomea del Negombo, torna la mostra ‘in verde’ più importante del Mezzogiorno

I giorni 24, 25 e 26 maggio 2024 nella splendida cornice ischitana del Parco del Negombo (Lacco Ameno), si terrà la ventesima edizione di Ipomea del Negombo, mostra mercato di piante rare ed inconsuete della fascia temperata calda, che getta un faro sulla cultura dell’orto e del giardino che appartiene da sempre all’isola ed è viva in tutto il Meridione. Non è infatti solo una mostra-mercato, capace di attirare espositori da tutto il Paese, ma una 3 giorni da vivere a pieno capace di mettere a sistema la passione per la natura, l’arte e l’enogastronomia. “All’interno della Fiera gli ospiti vivranno momenti di gioia, relax e condivisione, in un contesto dominata dalla sapienza capace di unire la flora mediterranea con la sperimentazione botanica. Novità di quest’anno: una collezione di piante di mango adatte ai nostri climi per gustare i loro saporiti frutti e una sterminata varietà di plumerie siciliane dai fiori straordinari” spiega Marco Castagna, direttore del Parco. Durante la kermesse gli artisti Simo Capecchi e Gioia Marchegiani eseguiranno un reportage grafico in diretta, descrivendo le piante più curiose e disegnando davanti al pubblico per i tre giorni della manifestazione. L’appuntamento sarà impreziosito dalla degustazione gourmet a base di dessert preparata dagli chef stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro, nonché dagli chef Michelangelo Iacono, Nello Iervolino e dal bar tender Vito Elia. L’apertura è venerdì 24 maggio dalle ore 14.00 alle 20:00, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 20:00.