In questo mondo senza ladri… | #4WD

A volte, quando parlo delle differenze tra Ischia e la terraferma, tra il vivere in una realtà come la nostra e una qualsiasi città o sobborgo di essa, pur considerando vantaggi e svantaggi dell’insularità e la degenerazione dei rapporti interpersonali di cui Vi parlo spesso, mi viene sempre lo stesso esempio: noi possiamo ancora permetterci il lusso di lasciare le chiavi all’auto o il motorino aperto e nessuno lo ruba, o di lasciar andare i nostri figli da soli, a piedi o in bici, a scuola o a casa di amici, o a giocare a pallone nel piazzale, o la sera ad un pub, senza temere granché. E la risposta è sempre la stessa: “Ti pare poco?”

Eppure c’è chi, con molto meno, vanta una comunità ancor più serena della nostra. Ho letto, a proposito dell’argomento di questo 4WARD, che esiste in Romania un piccolo villaggio diventato famoso per essere la prima località al mondo senza ladri e senza furti. Non ci sono poliziotti perché non ne servono, considerato che il tasso di criminalità è praticamente pari a zero, grazie alla particolare serenità e onestà degli abitanti. “Non è inusuale a Eibenthal –scrive il sito fuoriditesta.it- vedere buste appese ai lampioni o davanti le recinzioni delle case, contenenti soldi. Solitamente questi sono per i fattorini del pane che si ferma, prende i soldi e lascia il numero delle pagnotte e tutto il resto nelle borse. In oltre 20 anni nessuno ha mai rubato il denaro appeso nelle buste. La tradizione di lasciare i soldi appesi è stata una scelta obbligata, in quanto l’unico panettiere del villaggio aveva chiuso all’inizio degli anni ’90 e la gente doveva costantemente aspettare la consegna del pane da un altro villaggio a venti chilometri di distanza, ogni due giorni. Quello del pane, però, è solo un esempio della cultura di rispetto reciproco del villaggio: “Ho molte cose utili nel mio garage, è aperto tutto il tempo e non è mai stato rubato nulla“, ha dichiarato il sacerdote del paese.”

Tutto questo sarà anche facile in un paesino da duecentocinquanta anime o giù di lì. Però, ragazzi, che figata!