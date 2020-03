In 40 a Citara, scatta le denuncia al titolare per “reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per evitare assembramenti di persone nei locali pubblici. 40 sono le persone che i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia hanno sorpreso assembrate all’interno di una paninoteca di Forio. Nessuna rispettava la distanza interpersonale di 1 metro e per questo il gestore del locale – un 52enne del posto – è stato denunciato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

E’ questo l’estratto dei controlli del Carabinieri di Ischia che hanno eseguito ieri pomeriggio a Citara. I controlli continueranno.