Il Real Forio vuole confermarsi in alto, al Calise fa tappa la “rivoluzionata” Virtus Afragola

Sesta giornata del campionato di Eccellenza, per il Real Forio c’è un nuovo test tra le mura del Calise: sull’isola arriva la Virtus Afragola, altra matricola che gli uomini di Carlo Sanchez dovranno sfidare. Il sorteggio estivo ha reso complicato l’inizio stagionale del gruppo biancoverde: superati i primi ostacoli, Sogliuzzo e compagni si ritrovano ad affrontare un calendario più agevole nelle prossime settimane.

Ottobre, tuttavia, rappresenterà un mese determinante per quanto riguarda le ambizioni del club del presidente Amato. Nel caso in cui i turchi dovessero dare il via ad un filotto di risultati positivi, la squadra potrebbe seriamente contendere le posizioni di vertice alle corazzate del girone. Il tecnico ha sempre puntato sui suoi calciatori e, al netto del breve percorso in Coppa, sta avendo ragione. Il Real Forio, visto contro il Quarto e la Frocalcio, ma anche precedentemente con le big Nola, Gladiator ed Ercolanese, ha dimostrato personalità e identità. L’organizzazione tattica si è aggiunta alla qualità dei singoli e agli investimenti della proprietà sul mercato, nel quartier generale si respira aria di entusiasmo e di ritrovate certezze dopo l’altalenante campionato disputato lo scorso anno. All’ombra del Torrione sbarca una neopromossa che, dopo un buon approccio alla massima competizione regionale, sta vivendo un periodo di cambiamenti.

Sanchez non si fida e tiene sulla corda i suoi ragazzi: “Tante volte si incontrano queste squadre che hanno cambiato qualcosa, ma vengono qui per giocarsi la vita e qualcosa di importante, per mettersi in mostra e per dimenticare il momento negativo. Ho visto le immagini di domenica scorsa, non meritava la sconfitta, ha avuto tantissime occasioni per pareggiare e poteva anche vincere. Merito anche del Micri, altra squadra giovane che ha ottenuto la prima vittoria. Prendiamo la Virtus Afragola con le molle, è un avversario giovane e con qualche elemento esperto. Arriva dalla vittoria dei playoff di Promozione, ha motivazione e conoscenze a livello di dirigenti, credo che riprenderà presto il suo cammino, ma mi auguro da sabato sera”.

Eppure i rossoblù avevano iniziato bene, approcciando alla grande con un pareggio pirotecnico (3-3, ndr) sul campo del Quarto e con una vittoria interna contro la Frocalcio. Nonostante la separazione da mister Del Prete, la Virtus Afragola ha continuato ad esprimersi su buoni livelli. Tuttavia, nelle ultime tre uscite si sono registrati altrettanti stop: Castel Volturno e Micri hanno superato la neopromossa a domicilio, il Sant’Anastasia si è assicurato il bottino pieno in casa. Dopo cinque giornate sono quattro i punti in classifica, sei i gol segnati e otto quelli subiti. In settimana inoltre la società ha comunicato l’esonero di Salvatore Tarantino: l’allenatore è stato sollevato dall’incarico a poche ore dal match del Calise. Sull’isola quindi approderà una squadra con uno schema tattico probabilmente diverso. A dirigere l’incontro sarà Giorgio Guarino della sezione di Avellino, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Frisulli di Ercolano e Marco Chianese di Caserta. Sono ventitré i calciatori convocati da Sanchez per la sfida in programma oggi.

La gara

Sabato 12 Ottobre 2024 – Ore 15:00

Stadio “F. Calise” – Forio

La terna arbitrale

Giorgio Guarino, Avellino;

Giovanni Frisulli, Ercolano;

Marco Chianese, Caserta

I convocati

Portieri: Mazzella, Santaniello, Re

Difensori: Cabrera, Iacono, Di Costanzo, Pistola, Delgado, Tomasin

Centrocampisti Aniceto, Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Arrulo, Peluso, Sogliuzzo, Verde G., Pelliccia

Attaccanti: Acosta, Castagna, Mosca, Buono, Verde P.