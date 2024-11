Il Natale a Ischia inizia a novembre! Mario Biondi e Serena Brancale in concerto nelle vacanze natalizie ricche di eventi e tradizione

Il Comune di Ischia è lieto di annunciare l’ormai imminente inizio della programmazione prevista per il Natale a Ischia 2024. E seppure manchi più di un mese ad uno dei momenti più attesi dell’anno, l’Amministrazione comunale ha voluto animare soprattutto per i più piccoli le strade del centro del paese già a partire dal prossimo 16 novembre. Data in cui a Piazza degli Eroi ci sarà la simbolica accensione dell’albero di Natale e di gran parte delle luminarie che nel corso della prossima settimana si provvederanno ad installare lungo le strade; il tutto accompagnato da momenti di animazione e musica per i bambini.

La novità di quest’anno riguarda, però, le attività che si svolgeranno ogni sabato e ogni domenica all’incirca dalle 14:30 alle 21:00: animazione, intrattenimento, giochi, sport, musica ed esibizioni per bambini lungo il Corso di Ischia, nelle pinete e a partire da dicembre presso il borgo di Ischia Ponte, grazie al coinvolgimento di tante associazioni e realtà del territorio pronte a dare il proprio contributo per rendere unico questo Natale. Il dettaglio delle attività sarà annunciato nel corso dei prossimi giorni, con un promemoria che ad ogni inizio settimana annuncerà le iniziative del weekend successivo e in ogni caso nella sezione eventi del sito www.visitischia.info sarà possibile consultare la programmazione di ogni singola giornata. In attesa di scoprire il dettaglio delle attività di ogni weekend, il Comune di Ischia può però già annunciare i grandi eventi del Natale 2024! Spicca innanzitutto il prestigioso concerto dell’artista Mario Biondi in programma il 28 dicembre nell’inedita location del Piazzale Trieste e Trento.

Per molti è il Barry White italiano, perché con la sua voce calda e blues ricorda il grande cantautore americano. Siciliano di Catania, Mario Ranno, il vero nome, muove i primi passi nel canto da corista in chiesa, proprio come i suoi idoli della musica “black”. L’inglese diventa presto la sua prima lingua e ciò, nel 1988, gli permette di fare da spalla a un mostro sacro del blues qual è Ray Charles. Lanciato da Gianni Bella, nel 2004 va incontro alla popolarità con il singolo This Is What You Are, che anticipa l’album d’esordio “Handful of Soul”, con cui vince il primo disco di platino. Collabora negli anni con artisti famosi, tra cui Ornella Vanoni, Claudio Baglioni e Renato Zero. Nel 2015 sforna il settimo album, Beyond, dove riesce a fondere stili differenti, come funky, soul, dance, reggae e jazz. Nel novembre 2016 arriva l’ottavo, Best of Soul, con sette brani inediti e con i suoi più famosi successi. Rivederti è il brano con cui partecipa al Festival di Sanremo 2018 e compreso nell’album Brasil, pubblicato nel marzo 2018. Il 29 gennaio 2021 esce l’album Dare, cui seguono Romantic (2022) e Crooning Undercover (2023).

Il primo concerto sarà quello di Serena Brancale in programma domenica 15 dicembre a Ischia Ponte. Serena Brancale è una polistrumentista, performer e compositrice pugliese, che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz. Conosciuta e apprezzata soprattutto dai giovani, il pubblico televisivo l’ha conosciuta durante la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”, una ballad jazz contenuta nell’omonimo album uscito per Warner Music Italy. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica, da Fiorello che l’ha dichiarato ai microfoni di Edicola Fiore ai grandi del Jazz Italiano e della musica Mondiale come Quincy Jones. Dotata di una voce scura e riconoscibile, nel 2018 è entrata nel roster di Isola degli Artisti e ha dato vita ad un nuovo progetto di stampo nu-soul attirando l’attenzione dei più importanti producer internazionali e collaborando come autrice per numerosi big della canzone italiana. Dopo aver calcato le rassegne e i jazz club più rinomati al mondo, Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all’estero.

Oltre ai due concerti, restano confermati gli appuntamenti tradizionali che da sempre accompagnano il Natale ischitano: dal Capodanno in Piazza Antica Reggia con Decibel Bellini, la vocalist Claudia Megrè e con la band Tributo italiano, passando per i brunch delle vigilie, Stelle in Strada (i migliori chef ischitani in strada il 29 dicembre), il concerto della Banda Musicale Città di Ischia e il tuffo del 1 gennaio, oltre a tanti altri appuntamenti che saranno annunciati prossimamente. Senza dimenticare, tra l’altro, i momenti più legati al Natale, ovvero i tanti concerti che si terranno nelle chiese del centro (e non solo), ma soprattutto la tradizione del presepe con esposizioni, laboratori e il presepe vivente che è in corso di organizzazione.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione guidata da Enzo Ferrandino, con il supporto di Regione Campania, Città Metropolitana, Scabec, Ischia Risorsa Mare e la suo DMO, sarà un Natale tutto da vivere ad Ischia con un mix di eventi per grandi e piccini in cui anche i turisti che sceglieranno Ischia per trascorrere le vacanze di Natale potranno sentirsi a casa e comunque accolti in un clima di festa e gioia ma soprattutto immergendosi nelle bellezze dell’isola d’Ischia. Tante altre belle sorprese saranno ulteriormente svelate nei prossimi giorni.