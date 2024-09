Il Marathon Club presente a Somma Vesuviana

Dopo il letargo estivo nel quale con molti sacrifici per il grande caldo gli atleti del Marathon Club hanno comunque proseguito gli allenamenti sono riprese le gare podistiche in Campania e non solo. Tre portacolori del Marathon Club hanno preo parte alla 3° edizione della “Due Comuni per Telethon”, gara podistica sulla distanza dei dieci chilometri snodatasi tra i comuni di S.Anastasia e Somma Vesuviana lungo un percorso ondulato con la prima metà in discesa e la seconda metà in salita. Buoni i risultati degli atleti isolani considerando che ersno reduci dai duri allenamenti estivi. Francesco Monti ed Alessandro Venza hanno terminato in 43’18” mentre Salvatore Parnolfi è giunto al traguardo in 44’29”. Tutti hanno interpretato la gara come un buon allenamento e prendere confidenza con il ritmo gara in vista dei prossimi impegni.