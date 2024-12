Il Comune annuncia la predisposizione del Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche

L’abbattimento delle barriere architettoniche non è solo un obbligo normativo, ma un gesto di civiltà. Con questa consapevolezza, il Comune di Procida ha deciso di avviare la pianificazione del PEBA (Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche), uno strumento strategico e imprescindibile per migliorare l’accessibilità e la qualità della vita di tutti i cittadini, in particolare delle persone con disabilità o con difficoltà motorie.

Il PEBA rappresenta un’opportunità concreta per monitorare il territorio, fare emergere le criticità esistenti e pianificare interventi mirati per rendere gli edifici pubblici, le strade, le piazze e gli spazi comuni più fruibili.

L’Amministrazione Comunale di Procida ha sempre considerato il tema dell’inclusione e dell’accessibilità una priorità. L’obiettivo è chiaro: garantire a ogni cittadino, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, una vita più semplice, sicura e autonoma. “Abbattere le barriere architettoniche significa abbattere anche quelle sociali, culturali e psicologiche – spiegano i rappresentanti dell’Amministrazione –. Vogliamo costruire un’isola in cui tutti possano sentirsi parte attiva della comunità, senza ostacoli fisici o invisibili che limitino la loro libertà”.

Il PEBA si inserisce in questa visione come uno strumento essenziale per tradurre le idee in azioni concrete e tangibili. “Non si tratta solo di rispettare una normativa, ma di fare un passo avanti verso un futuro più equo e inclusivo”, ribadisce il Comune.

La pianificazione e l’attuazione del PEBA non saranno un processo calato dall’alto, ma un percorso di co-progettazione che coinvolgerà attivamente la comunità. L’Amministrazione ha annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro che includerà:

i rappresentanti degli uffici comunali, che coordineranno le attività tecniche e amministrative;

le principali associazioni locali, che da anni operano nel settore della disabilità e dell’inclusione;

gli enti portatori di interesse, come scuole, istituzioni culturali e organizzazioni sociali;

i cittadini, che saranno invitati a partecipare attivamente al processo attraverso consultazioni pubbliche e momenti di ascolto.

Questo approccio partecipativo mira non solo a individuare le criticità presenti sul territorio, ma anche a proporre soluzioni condivise e sostenibili. “Solo ascoltando chi vive quotidianamente le difficoltà legate alle barriere architettoniche possiamo progettare interventi che rispondano davvero ai bisogni delle persone”, sottolinea l’Amministrazione.

Il PEBA non è solo un piano di interventi tecnici, ma un progetto a lungo termine che mira a trasformare l’isola in un luogo più accogliente, sicuro e vivibile per tutti. L’obiettivo è quello di rendere ogni spazio pubblico accessibile, eliminando non solo gli ostacoli fisici, ma anche quelli che limitano l’utilizzo dei servizi e della mobilità.

L’abbattimento delle barriere architettoniche non riguarda solo le persone con disabilità, ma l’intera cittadinanza. Rendere gli spazi pubblici accessibili significa migliorare la qualità della vita di tutti, dalle famiglie con bambini piccoli ai cittadini anziani, dai turisti con esigenze particolari ai residenti che si muovono con passeggini o bagagli. “Un’isola accessibile è un’isola più vivibile per tutti”, sottolinea l’Amministrazione.

Con l’avvio del PEBA, Procida punta a diventare un modello di inclusione e accessibilità per tutte le isole italiane. Dopo il prestigioso riconoscimento come Capitale Italiana della Cultura 2022, l’isola continua a investire sulla valorizzazione del proprio territorio, dimostrando una visione che guarda al futuro e al benessere di tutte le persone.

A darne contezza l'assessore Lucia Mameli:

