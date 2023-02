Gianluca Di Maio: «Lo scudetto al Napoli grande occasione per Ischia»

Con la vittoria dello scudetto da parte del Napoli ormai quasi acquisita (scaramanzia a parte), si profila una interessante opportunità per l’economia turistica dell’isola. La evidenzia l’avv. Gianluca Di Maio, che in una lettera aperta agli amministratori locali chiede di attivarsi per far rientrare Ischia nell’orbita delle celebrazioni che verranno organizzate e del flusso turistico che ne deriverà.

Questo il messaggio agli amministratori: «L’oramai certa vittoria del Napoli di questo Campionato di Serie A, unita alla lunga attesa, sarà un evento che mobiliterà si stima dai 500mila ad un milione di persone da ogni parte del mondo nei prossimi mesi. Più presto ci sarà la matematica certezza della vittoria e più lungo sarà il periodo di celebrazioni che si svolgeranno nella città di Napoli in un periodo dell’anno, con una Pasqua anticipata, che molti ritengono di bassa affluenza turistica. Io chiedo agli amministratori locali quali iniziative si stanno programmando per far partecipare Ischia a queste celebrazioni, se si sta interloquendo con i servizi di trasporto marittimo per corse notturne, se c’è dialogo con la SSC Napoli per organizzazione di eventi sull’isola, se si sta pensando di trasformare Ischia in un Hub turistico per i tifosi e turisti che parteciperanno alle celebrazioni. Per chi cerca un alloggio a Napoli per il mese di maggio scoprirà che i costi sono schizzati alle stelle e la domanda è sempre più crescente.

Non facciamoci trovare impreparati, abbiamo l’opportunità di ripartire con questo grande evento internazionale, gli occhi del mondo e dei media internazionali sono puntati sul Napoli ed il presidente De Laurentiis non perde occasione per citare Ischia nei suoi interventi, non ultimo l’intervista a Francoforte. Cerchiamo di non isolare Ischia da quanto accadrà, potremmo pentircene amaramente».