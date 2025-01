Game, set, match: l’uragano Real Forio demolisce la Frocalcio e zittisce le critiche

REAL FORIO – FROCALCIO 6-0

Eccellenza | Girone A | 4a giornata di ritorno

Game, set, match. Il Real Forio supera l’esame Frocalcio a pieni voti e torna al successo in campionato. La brigata di Carlo Sanchez, dopo un primo tempo equilibrato ma sbloccato nella parte centrale, dilaga nella seconda frazione e vince con un netto 6-0. Tre punti che consegnano ai turchi la terza posizione solitaria per il momento, in attesa della risposta della Real Normanna, e che rispediscono al mittente le critiche degli ultimi giorni. Il tecnico non cambia la sua struttura tattica e si affida ad un 4-3-3 di base con Cabrera che fa coppia con Di Costanzo davanti a Mazzella, Di Meglio si sposta sulla corsia destra e Pistola trova continuità a sinistra. A metà campo ci sono Sogliuzzo, Di Lorenzo e Cittadini; Castagna e Buono completano il tridente con Serrano.

Le due squadre si studiano in avvio di partita, i padroni di casa provano ad alzare il ritmo ma gli ospiti non lasciano spazi. Per la prima occasione non bisogna attendere molto, lo spunto in apertura è di marca isolana. Al 6’ Sogliuzzo sventaglia verso Castagna che attacca la linea di fondo e mette in mezzo: Serrano spizza e Buono calcia al volo, Paparella blocca nonostante una leggera deviazione. Il Real Forio sviluppa maggiormente a sinistra e al 12’ Pistola, dopo una combinazione, arriva al traversone per Serrano che cerca il tocco vincente, ma la sfera termina a lato. Al 16’ la Frocalcio sbaglia in uscita e la palla arriva dalle parti dell’attaccante biancoverde che mette alto da buona posizione. Pochi secondi dopo Sogliuzzo fa partire un tiro-cross che chiama in causa Paparella, costretto ad intervenire e a respingere lateralmente.

Gli uomini di Pezzullo ribaltano l’azione e si rendono pericolosi con D’Agosto che fa sfumare una potenziale occasione da gol. Al 22’ De Rosa calcia al volo e non trova la porta, l’azione va avanti e Falco manda fuori con una rovesciata. Al 25’ i turchi sbloccano il risultato: lancio di Di Meglio per Castagna che entra in area, si accentra e impegna il portiere che non trattiene, sul tap-in si fa trovare pronto Serrano che insacca e sblocca la sfida. La reazione dei gialloblu è timida, la formazione di Sanchez tiene bene il campo e resta proiettata in attacco, alla ricerca della rete del raddoppio. Al 34’, sugli sviluppi di una punizione di Cittadini, Di Costanzo tenta la zampata da due passi ma Paparella riesce a neutralizzare. L’ultima emozione della prima frazione è targata Sogliuzzo con un destro dalla distanza, l’estremo difensore non si lascia sorprendere. La ripresa si apre con un tentativo in diagonale di D’Agosto, ma la traiettoria termina distante dal bersaglio.

Al 53’ il Real Forio raddoppia e indirizza la gara, ci pensa Sogliuzzo ad infilare il portiere: il centrocampista raccoglie una respinta degli avversari e toglie la ragnatela dall’incrocio con una botta al volo strepitosa. La seconda marcatura di giornata non frena l’iniziativa degli isolani e al 55’ arrivano le proteste per un contatto in area su Di Lorenzo: l’arbitro non è d’accordo e lascia proseguire. Passano due minuti e Castagna viene rallentato dalla retroguardia ospite, poi va giù dopo un contrasto e il direttore di gara assegna la massima punizione. Sul dischetto si presenta lo stesso Castagna che, con freddezza, spiazza Paparella e chiude virtualmente il match. Trascorrono dieci giri di lancette e il Real Forio cala il poker con Buono che controlla un passaggio filtrante di Castagna e da ottima posizione non sbaglia. Al 73’ la Frocalcio può accorciare con De Rosa, ma la sua conclusione da piazzato si stampa sulla traversa.

I biancoverdi capovolgono l’azione, Pelliccia riceve e di prima intenzione sigla la manita. La truppa di Sanchez insiste e, dopo le opportunità per Sogliuzzo e Delgado, timbra altresì la sesta rete con Marchionni che mette la sua firma sul confronto all’84’. Allo scadere occasione pure per Di Costanzo, al Calise non ci sono più emozioni e il risultato finale dice 6-0. Il Real Forio risponde alle critiche arrivate dalla terraferma e vince con una prova di forza incredibile, nel prossimo turno Mazzella e compagni affronteranno la Virtus Afragola in trasferta.

Il tabellino

Real Forio 2014: Mazzella, Castagna, Serrano, Sogliuzzo, Pistola (72’ Delgado), Di Meglio (69’ Tedesco), Cittadini (56’ Pelliccia), Di Lorenzo (60’ Marchionni), Cabrera, Di Costanzo, Buono (77’ Iaccarino). A disp: Santaniello, Arcamone, Velotti, Tomasin. All. Sanchez

FC Frocalcio: Paparella, Portella, De Rogatis, De Rosa (78’ Lamanna), D’Agosto (67’ Grimaldi), Puzone (67’ Di Leo), Munno, Cangiano (72’ Capparelli), Falco, Merola (89’ Ferretti), Di Maio. A disp: Nugnes, Marrazzo, De Masi. All. Pezzullo

Arbitro: Sig. Luca Pugliese da Frattamaggiore

Assistenti: Capano e Rescigno

Marcatori: 25’ Serrano, 53’ Sogliuzzo, 58 rig. Castagna, 68’ Buono, 73’ Pelliccia, 84’ Marchionni

Ammoniti: Di Maio, Di Leo, Munno, Puzone (FR)

Recupero 1’ e 3’