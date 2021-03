Gaetà, mo ‘verimm! | #4WD

“C’è una prateria da occupare nel paese. Quella prateria dove dovrebbe correre chi crede che il Comune di Ischia merita qualcosa di diverso da quello che ci viene offerto dal Palazzo di Via Iasolino.”

Questa riflessione del nostro Direttore, dopo il quasi azzeramento dell’opposizione consiliare al Comune di Ischia con il passaggio di Gianluca Trani, Giustina Mattera e Ciro Cenatiempo nella maggioranza di Enzo Ferrandino, merita un approfondimento.

Inutile porre l’accento sia sulla storia che si ripete dal 2011 sia su un opportunismo da parte dei diretti interessati -da una parte e dall’altra- la cui sfacciataggine non conosce confini. Difatti, non conosceremo mai abbastanza la “qualità” di certe persone e men che meno l’entità della loro capacità di calpestare ruoli e coerenza in vista di obiettivi che con il bene del Paese non hanno e non avranno mai nulla a che fare. Quello che, invece, potrebbe risultare interessante, è una considerazione sulla “prateria” e la rivolgo proprio a Gaetano Di Meglio: sei veramente convinto che esista una parte buona del nostro elettorato pronta a mettere da parte i cazzetti propri e credere fermamente di meritare di più di questa classe purulenta di voltagabbana della prima e dell’ultim’ora? Val la pena esporsi ancora una volta per costruire un progetto politico fatto di persone perbene e competenti che provino a conquistare quella “prateria”? Ce ne sono ancora?

Vorrei poter cogliere una sorta di incoraggiamento nelle Tue parole, caro Gaetano, ma ho serie difficoltà ad avere fiducia nella nostra gente. Tuttavia, dopo la notizia che hai pubblicato ieri, tra il disgusto di aver sostenuto un candidato sindaco che oggi si accinge a sedere in giunta accanto al suo avversario e la delusione di un centrodestra ridotto allo zero assoluto qui ad Ischia, mi rendo conto che qualcosa si dovrebbe pur provare a fare. E anche subito! Perlomeno, come ormai da mesi dice il mio amico Fabrizio, “ci avremo provato”.

Ci penserò.