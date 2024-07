Forti e Veloci, Michelangelo Di Maio e Giovanni Marotta alla Maratona delle Dolomiti

Domenica 7 luglio, con partenza alle 6,30 da La Villa in Badia ed arrivo a Corvara, si è svolta la 37ma edizione della Maratona delle Dolomiti, la regina delle gran fondo di ciclismo Italiane. Una tra le più iconiche gare al mondo , insieme alla gran fondo di New York , tra le più ambite, visto il numero chiuso di partecipanti. 8.000 ciclisti ed 86 nazioni rappresentate su un numero di 31000 richieste di iscrizioni ricevute .Anche quest’anno hanno hanno pedalato tra le bellissime montagne patrimonio naturale dell’Unesco, Michelangelo Di Maio, e Giovanni Marotta che con un tempo poco clemente, oltre alle salite, hanno dovuto fronteggiare i disagi causati dalla pioggia insistente , dal freddo (8 gradi) e dal vento in alcuni tratti in discesa. Nonostante il meteo Michelangelo ha concluso il percorso lungo (138 km con 4.000 metri di dislivello) in 7 ore e 13 minuti, Giovanni ha completato il percorso corto (55 km e 1800 mt di dislivello) in 3 ore e 55 minuti. Ancora una volta, una bella esperienza di sport tra le montagne più belle del mondo.