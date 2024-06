Forio, progressione verticale per un operatore esperto

Il Comune di Forio vara la progressione verticale per la copertura un posto a tempo pieno e indeterminato con “profilo operatore esperto”. La responsabile del Servizio Personale e Contenzioso dott.ssa Gabriella Galasso ha indetto la selezione comparativa interna riservata al personale di ruolo per la progressione definita “ordinaria”.

Richiamando la norma che prevede: «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

La delibera di Giunta che ha approvato il “Piano integrato di attività e organizzazione PIAO” triennio 2024/2026 contenente il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, ha previsto anche dal CCNL, «che la copertura di alcune unità di personale avvenga mediante l’utilizzo dello strumento della progressione verticale “ordinaria” tra Aree, al fine di valorizzare il merito e la crescita professionale del personale dell’Ente». Indicando successivamente proprio la copertura di un posto di “Operatore Esperto” ex cat. B mediante lo strumento della progressione verticale “ordinaria” tra Aree.

Nella determina si precisa che il Comune «si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento detto Avviso di selezione». Le progressioni verticali, dopo il caso Lacco Ameno, sono particolarmente delicate… Il rupGalasso ha dunque indetto la procedura selettiva comparativa interna per progressione verticale approvando il relativo avviso da pubblicare all’Albo Pretorio on line del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di Concorso” del sito istituzionale.