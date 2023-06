Febbre da consiglio comunale: Giosi è malato, martedì la replica

Francesco Ferrandino -Prima seduta del nuovo consiglio comunale a Casamicciola, ma senza il sindaco. Giosi Ferrandino ha infatti dovuto saltare il debutto del civico consesso appena eletto a causa di un’influenza che ha reso impossibile partecipare all’insediamento dei consiglieri. C’era molta attesa per l’appuntamento, svoltosi nel gazebo del noto ristorante “La Pizzeria del Corso”: molti cittadini volevano essere presenti all’investitura ufficiale di Giosi, tornato alla guida del paese termale dopo il primo mandato di vent’anni fa, ma già nelle prime ore del mattino si era sparsa la voce del forfait obbligato del protagonista.

Di conseguenza, il consiglio è iniziato con alcuni minuti di ritardo, e il consigliere “anziano”, Ignazio Barbieri, chiamato a presiedere la seduta, ha invitato i presenti a osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragica frana del 26 novembre scorso. Subito dopo Barbieri ha spiegato i motivi dell’assenza del neosindaco, mentre tra gli addetti ai lavori non mancava chi maliziosamente ha ipotizzato motivi “tattici” alla base di tale assenza, in prospettiva-giunta, ma Ignazio ha smentito con decisione tali chiacchiere ribadendo che effettivamente da giorni l’europarlamentare è stato colpito dalla febbre che lo ha costretto a letto.

Il programma all’ordine del giorno è stato quindi radicalmente modificato, in quanto l’intenzione della maggioranza è stata quella di procedere alla convalida degli atti dell’elezione, per poi rinviare tutti gli altri punti al prosieguo della seduta, fissata al prossimo martedì alle ore 17. Tuttavia l’ex sindaco Giovan Battista Castagna ha fatto notare che, se la seduta di ieri alle ore 10.00 sia da considerare come seconda convocazione, allora la proposta di sospendere la trattazione dei punti in agenda non sarebbe stata del tutto regolare. La circostanza ha innescato una serie di discussioni, prevalentemente di carattere burocratico-formale, sulla correttezza delle procedure, compresa quella della votazione sulla proclamazione degli eletti: il segretario propendeva per la votazione cumulativa dell’elenco dei neoconsiglieri, la minoranza invece per la votazione singola per ciascun nominativo. In sostanza, questioni eminentemente tecniche, che non hanno fatto presa sul pubblico che era intervenuto per assistere all’insediamento di Giosi e conoscere poi la lista dei nuovi assessori. Insomma, il Giosi-day è rimandato di qualche giorno.

Alcune ore dopo la sospensione del consiglio, lo stesso sindaco ha diramato un comunicato stampa comprensivo della seguente dichiarazione: «Sono davvero dispiaciuto per questo imprevisto per il quale mi scuso con i cittadini di Casamicciola e con l’intero consiglio comunale ma vorrei rassicurare tutti sul fatto che questo piccolo stop non comporterà particolari ritardi sulla tabella di marcia della nostra amministrazione; martedì pomeriggio completeremo la seduta e presterò il giuramento di fedeltà alla Costituzione, un atto che richiede necessariamente la mia presenza ed al quale tengo moltissimo. Comprendo che l’inconveniente di stamattina abbia potuto in qualche modo incuriosire ma state certi che la nostra squadra lavora insieme e bene anche in queste poche ore di mia assenza forzata», ha affermato Giosi Ferrandino. Il comunicato includeva anche una dichiarazione di Ignazio Barbieri: «Di certo è stato un consiglio un po’ anomalo. Spiace non aver potuto ufficializzare la squadra di governo e completare tutti gli adempimenti previsti in questo caso ma sgombriamo il campo dagli equivoci: non c’è null’altro che un problema di salute del nostro sindaco per il rinvio del consiglio di oggi, siamo più uniti e determinati che mai a far rinascere e ripartire Casamicciola». L’appuntamento dunque è fra due giorni.