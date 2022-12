Eccellenza. Real Forio tira fuori il carattere. Iervolino presenta la gara col Savoia. ma…

La rabbia della sconfitta con il Massa Lubrense non è del tutto smaltita, eppure mister Iervolino continua a guardare avanti e a chiedere supporto e forza. E lo fa nella presentazione della gara contro il Savoia e ricorda il suo mood: “Ora dobbiamo vincerle tutte, come se lottassimo per la vetta”.

“Si è lavorato poco perché in questo mese, purtroppo, possiamo lavorare poco. Si gioca ogni tre giorni e ogni seduta è semplicemente un recupero di forza e una rifinitura.

Purtroppo, è questa la nota più stonata delle mie prime 5 partite. Siamo bravi e compatti nel giocare una partita, quando magari l’avversario è più temuto e poi quando alla fine giochiamo contro una alla nostra portata è palese e non è normale. Si vede ad occhio nudo che il Massa Lubrense sia alla nostra portata e il primo tempo abbiamo fatto male.

C’è da tirare fuori gli attributi – continua il mister biancoverde – in queste partite e l’abbiamo detto. Mi sono arrabbiato tanto con i ragazzi e questa è la cosa principale su cui bisogna lavorare perché è una cosa reiterata nel tempo. Non è una questione solo attuale, ma è una cosa che va avanti anche prima del mio arrivo e anche dalla stagione precedente. C’è qualcosa per cui i ragazzi debbono lavorare su loro stessi e sulle loro menti. Stiamo lavorando bene perché in settimana non si può dire il contrario, i ragazzi danno l’anima. Probabilmente, però, in partita hanno bisogno di uno sprone diverso, che deve arrivare anche da loro stessi, perché deve prevalere una motivazione interna e oltre alla nostra, quella esterna che è la mia, quella della società, ma deve prevalere anche una motivazione interna a far bene. Questa è la cosa principale per la partita di domenica”.

Analizzando i reparti, Iervolino chiarisce: “In difesa stiamo stringendo i denti perché Francesco Iacono dovrebbe rientrare mercoledì prossimo. Di Micco è pronto, sta iniziando a correre e dall’anno nuovo, dopo queste due partite, sarà arruolabile. I difensori stanno rientrando. La società è vigile e stiamo vedendo i vari ruoli. Ci sono stati vari acquisti e la cosa che più ci rammarica è il fatto che, comunque, parlo della mia esperienza di 5 partite, non abbiamo mai avuto una rosa intera su cui poter lavorare e non abbiamo mai avuto tutti gli uomini effettivi per poter lavorare e tracciare una strada diversa. Stiamo sopperendo in tante cose. Abbiamo visto Cerase che ha fatto quasi tutti i ruoli in difesa e a centrocampo, stessa cosa per quanto riguarda Sirabella. Poi, per non parlare magari dei diffidati e degli espulsi della partita precedente”.

Poi si passa alla squadra e all’ambiente: “La cosa principale che ci rammarica, anche al Presidente, è che quando siamo ben compatti e al completo e lo abbiamo visto, con il Casoria o col Villa Literno, abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l’ostacolo. Abbiamo fatto bene anche come prestazione, poi oltre al risultato. Perché il risultato è importante come ci siamo sempre detti, però è anche importante analizzare il modo in cui arriva il risultato e il percorso che si è fatto durante la settimana.

Il mio auspicio è quello di avere prima possibile tutti quanti a disposizione per poter lavorare e per alzare l’asticella anche con i nuovi arrivati. E questa è la cosa che più ci rammarica e che deve però darci tanta forza perché analizzandolo è palese questo gap che ci portiamo davanti. La società sta facendo i salti mortali per aiutare questa squadra e questa rosa”.

Il nodo assenze ed espulsioni: “Dall’inizio e adesso nelle ultime partite, negli ultimi giorni sostanzialmente, sta cercando ovviamente di aggiustare questi buchi che c’erano nella rosa iniziale. Purtroppo, appunto, paghiamo questo lungo tempo per poter aggiustare questa cosa. Spero che in questo periodo natalizio, con tutti i nuovi acquisti e quelli che sono ritornati, speriamo di riuscire ad indirizzare una strada verso la meta. Gualtieri è un giocatore importante che deve darci una mano nella parte offensiva

E’ un giocatore che ha strappo e ha qualità e viene comunque da 130 presenze in serie D, non è poco. Sotto questo punto di vista può darci anche una mano dal punto di vista mentale e dell’approccio caratteriale per alzare l’asticella della partita e questo è quello che ci aspettiamo. Allo stesso modo questo è tutto quello che stiamo facendo. Tutti questi acquisti che stiamo cercando di riportare, appunto, per aggiustare la rosa ha tanto lavoro dietro.”