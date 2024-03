Eccellenza. Real Forio- Capri 2-1. Luigi Amato: “Questo è un campionato totalmente falsato. E’ una vergogna”

Una vittoria nel segno di Acosta. Una pregevole rovesciata dell’attaccante ha consegnato i tre punti a Carlo Sanchez, con il Real Forio che ha trovato il primo successo al Calise nel 2024. Il presidente Luigi Amato, soddisfatto per la prestazione della sua squadra, ha commentato: “È stata una partita infinita e infatti è finita anche la voce. È stata una gara molto ben giocata nel primo tempo, nella ripresa non siamo entrati benissimo secondo me. Poi siamo stati bravi a gestire. Queste partite, quando vengono indirizzate in un certo modo, con le perdite di tempo, diventano difficili da recuperare.

È stato molto bravo Acosta che ha fatto un grandissimo gol, la sua prima rete con la maglia del Forio è una perla. Un gol straordinario per importanza e bellezza. Sul risultato di 2-1 abbiamo avuto altre tre o quattro palle gol per chiudere definitivamente il match, ma non siamo stati lucidi. Bisogna dire anche che i ragazzi hanno corso molto, quindi alla fine sono arrivati un po’ senza energie. Ci voleva una vittoria così, era importante ottenere il risultato: lo abbiamo raggiunto facendo una buona gara, soprattutto nel primo tempo. Nella seconda frazione abbiamo fatto meno bene, però alla fine ci servivano i tre punti e sono arrivati”.

Sull’atteggiamento del gruppo Amato non ha dubbi. Il patron poi analizza anche la questione Mariglianese: “Questo è il Forio vero. Nel corso della stagione non abbiamo mai avuto la possibilità di poterlo vedere a questi livelli per una serie di situazioni extra-calcistiche, tra infortuni e squalifiche. Questo è il vero volto del Forio, una squadra che non molla mai. Con tutti gli effettivi a disposizione, in Eccellenza ci sono poche rose come la nostra con tanti over e con under superlativi. Oggi Castagna rientrava da un lunghissimo infortunio e ha giocato una super partita. Iaccarino è stato meraviglioso a centrocampo.

I nostri giovani fanno veramente la differenza. Questo Forio può dire la sua in questa parte finale del campionato. Mi auguro che vengano conquistati subito questi punti salvezza per divertirci poi nelle ultime giornate e per raggiungere questa fatidica zona sinistra. C’è stata questa situazione della Mariglianese che è andata a giocare con l’Under 18 e 17, questa cosa va ad aggiungersi ad un campionato già falsato. La Mariglianese andrà a giocare con Pomigliano e Quarto Afrograd, creando qualche “problema” anche a noi. Onestamente è veramente vergognoso assistere a queste cose. Purtroppo è andata così questa stagione, dobbiamo continuare a ballare. Ci auguriamo di raggiungere presto la salvezza”.