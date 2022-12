Eccellenza. Ischia, oggi è vietato sbagliare!

Vietato sbagliare. È questo il messaggio che accompagna la vigilia dell’Ischia, impegnata sulla terraferma contro lo Sporting Club Ercolanese. La squadra di Enrico Buonocore arriva all’impegno contro i granata con una moneta, dalle due facce contrasti, tra le mani. Da una parte c’è la consapevolezza dei risultati maturati negli anticipi sugli altri campi, dall’altra una pressione in più rispetto alle classiche partite in contemporanea. Quattro delle cinque squadre nella zona alta hanno già giocato, una ancora non ha completato il suo percorso: la brigata Ischitana, appunto.

Già con un match da recuperare contro l’Acerrana, il girone di ritorno degli isolani si aprirà in trasferta davanti alla compagine vesuviana. Simonetti e compagni, tuttavia, dovranno tenere in considerazione anche ciò che è accaduto altrove. Il Napoli United si conferma una schiacciasassi, poker al Massa Lubrense nella sfida dello Stadio Vallefuoco e vittoria che regala la vetta momentanea della classifica. Guizzo anche dell’outsider Casoria che in esterna batte con tre gol la Montecalcio, scavalca l’Ischia e si prende temporaneamente la seconda piazza. Scivola il Pompei che resta a pari punti col gruppo di Buonocore: allo Stadio Bellucci si afferma l’Atletico Calcio nel segno di Lepre, autore di una doppietta. Sorride, infine, l’Albanova che accorcia rispetto al podio e tiene la scia dei Leoni.

Due gol per i casertani nel fortino del Saviano, prossimo avversario atteso nell’infrasettimanale proprio al Mazzella. L’Ischia, dunque, arriverà allo Stadio Caduti di Brema già consapevole dell’importanza del bottino in palio. È a Barra che si vedrà la forza di uno spogliatoio che ha dimostrato di avere notevoli qualità tecniche e mentali.