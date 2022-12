Eccellenza. Ischia Calcio, Carlino saluta l’Ischia al Blanco

Pranzo di fine anno per l’Ischia Calcio che, dopo l’allenamento mattutino, si è ritrovata al “Blanco” di Peppe Borsò. All’incontro era presente il patron Lello Carlino, affiancato dal presidente Pino Taglialatela, dai dirigenti, collaboratori e staff tecnico. In rappresentanza del gruppo di imprenditori che sostiene l’Ischia Calcio, Carlino ha spronato i gialloblù “a continuare sulla strada intrapresa, confermando quanto di buono fatto in questa prima metà di stagione”. Il numero uno di Carpisa (che ha donato trolley personalizzati a Taglialatela, al capitano Trofa ed a Brienza, a breve sarà omaggiata tutta la squadra), ha sottolineato che “l’Ischia Calcio e l’isola in generale sono sempre nel mio cuore, sono legato da anni a questo ambiente e al club che auguro di raggiungere i traguardi che merita. Mi faceva piacere essere qui con questi ragazzi che, seppur in un momento difficile per la nota tragedia, stanno facendo in pieno il loro dovere, soprattutto la componente isolana che ci tiene ancor più a raggiungere l’obiettivo finale”.