Cultura della Legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti del Buchner

Questa mattina, presso il Liceo Buchner di Ischia, si è tenuto il consueto incontro sul tema della cultura della legalità tra i Carabinieri della Compagnia di Ischia e tutti gli studenti del Liceo, alla presenza della Dirigente Dott.ssa Assunta Barbieri.

Tanti i temi trattati che hanno suscitato l’interesse degli studenti: dalla violenza di genere ed i maltrattamenti in famiglia, alle novità introdotte al codice della strada, all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Un confronto diretto e utile a chiarire tanti piccoli dubbi della vita quotidiana, con lo scopo di far comprendere ai più giovani l’importanza della parola “rispetto”.

Il rispetto sotto varie forme: delle regole, delle leggi, delle persone, delle cose, dell’ambiente, degli animali, del paesaggio, per garantire la civile convivenza ed il bene comune, partendo dalle piccole cose della vita di tutti i giorni.

È stato infatti proiettato un cortometraggio dal titolo “Piccole cose di valore non quantificabile” del 1999 ma di grande attualità, in cui un Brigadiere dei Carabinieri riceve la denuncia di una ragazza che riferisce di essere stata derubata di tutti i suoi sogni, nascondendo in realtà episodi di violenza in ambito familiare.

Nell’occasione è stata proposta una panoramica sui reparti ed i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, sia in chiave preventiva e repressiva dei reati, che in relazione all’assistenza e vicinanza alla popolazione in termini di sicurezza percepita e nei casi di calamità naturali, come quella del novembre 2022 che ha colpito il Comune di Casamicciola Terme.

A conclusione dell’evento, la Dirigente ha donato ai Carabinieri intervenuti un libro dal titolo “Suo G.M. – Le lettere di Giacomo e Velia Matteotti in un mondo sull’orlo dell’abisso” realizzato dagli studenti del Liceo.