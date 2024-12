Croce Rosa e Ischia Soccorso all’esercitazione del 28 novembre

Alla prima esercitazione intercomunale di protezione civile sul rischio idrogeologico svoltasi sull’isola il 27 e 28 novembre scorsi hanno partecipato anche i volontari della Croce Rosa Ischia Soccorso e Assodisabili. In particolare, sono stati impegnati nella simulazione in località Cava del Monaco al confine tra Casamicciola e Lacco Ameno.

La presidente delle due Associazioni, Rosa Iacono, ha voluto ringraziare il Comune di Forio per l’invito a partecipare con la Forio CB. Del resto, sull’importanza del ruolo del volontariato si è soffermato in primis il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale dott. Fabio Ciciliano, che ha evidenziato: «Spesso, il volontariato organizzato mostra una maturità maggiore rispetto alle amministrazioni locali, poiché si concentra meno sui confini amministrativi. È importante che queste esperienze siano condivise oltre i confini locali per diventare patrimonio comune».

Analogo concetto è stato espresso anche dall’ing. Luigi D’Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento di Protezione Civile. Proponendo di «trasformare il volontariato in un punto di riferimento per Prefettura e Regione, svolgendo così un ruolo fondamentale».

Rosa Iacono così commenta questa importante e soddisfacente esperienza: «In data 28 novembre i volontari dell’Associazione di Volontariato Croce Rosa Ischia Soccorso e Ass. Disabili Isola d’Ischia, hanno partecipato ad un evento storico ed importante per la prima volta organizzato sull’isola d’Ischia denominato “esercitazione della Protezione Civile per il rischio idrogeologico”, che ha visto la zona Cava del Monaco teatro di esercitazioni pratiche di recupero e soccorso con l’ausilio di unità di terra, di aria con elicottero dei Vigili del Fuoco ed unità cinofile, dando vita ad una vera e propria simulazione di ricerca e soccorso di persone disperse; il tutto per garantire nell’ipotesi di un’eventuale catastrofe una pronta organizzazione e attivazione da parte di tutti i servizi di competenza.

Si ringrazia l’Amministrazione del Comune di Forio per aver considerato le Associazioni da me presiedute, autorizzandone la presenza e la collaborazione, con personale qualificato al primo soccorso e mezzo di soccorso il tutto in collaborazione con l’Associazione Protezione Civile di Forio CB».