Coronavirus, ecco le disposizioni dei sindaci: comuni off limitis

I sindaci e il commissario prefettizio dell’isola si adeguano. Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino si aggrappa al pubblico appello: “Assumiamo responsabilmente pratiche che possano fermare il contagio del Covid-19. Per farlo occorre la serietà e il buon senso di tutti. Il messaggio del sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino“.

Il Commissario Straordinario Simonetta Calcaterra a Lacco Ameno fa chiudere tutto e, già in serata, ieri il comandante della Polizia Municipale Raffaele Monti ha fatto sgomberare un bar dove si era registrato un assembramento fuori norma. Chiuse subito le due palestre cittadine in ossequio all’ Ordinanza n° 4 dell’ 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Negli uffici comunali si potrà andare solo previo appuntamento, prediligendo in ogni caso la via e l’assistenza telematica con servizi da remoto.

A Casamicciola Terme, invece, il sindaco Giovan Battista Castagna ha emanato una marea di avvisi, due decreti e nuove disposizioni ed una “discutibile“ proposta.

In primis avvisa:“ coloro che stanno rientrando dalle zone critiche per l’emergenza coronavirus sono tenuti ad avvisare gli uffici Asl“per attivare, se necessario, i dovuti protocolli sanitari atti a limitare il rischio di contagio. Seguire le norme prescritte dal Governo e dalla Regione è un atto di responsabilità nell’interesse di tutti i cittadini. Il sindaco Castagna ha convocato i responsabili di settore presso la sede Comunale del Capricho in via urgente per eventuali provvedimenti in merito.

L’avviso al Centro di Riabilitazione per Soggetti Disabili di Villa Fraticelli per lo stop all’assistenza senza perdere il diritto. A seguire le misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID- 19 nel Comune per sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; e lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Successivamente con decreto n. 9 ha disposto le Misure cautelari e preventive contenute nel decreto 19 per la società Marina di Casamicciola e l’elisuperficie de la Fundera. Infine al decreto 20 la chiusura al pubblico del Municipio salvo richieste e la predilezione della via telematica per gli uffici pubblici comunali. Ciliegina sulla torta la proposta di Castagna di mettere il Palazzo Reale di Ischia a disposizione in caso di emergenza. Che qualcuno ci aiuti…

«Fino a questo momento sull’isola la situazione è sotto controllo, grazie anche all’instancabile attività condotta dai sindaci e dalle amministrazioni locali, tuttavia è bene essere preparati ad affrontare una eventuale emergenza: per questo motivo chiederò alle autorità competenti di utilizzare l’attuale sede del Palazzo Reale di Ischia come area da destinare a zona di quarantena oltre che luogo di degenza per eventuali e ulteriori ricoveri in caso di sovraffollamento dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno».

La proposta a scopo “cautelativo” è firmata dal sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna, che sta redigendo un documento ad hoc per chiedere la disponibilità dello Stabilimento Balneotermale “Buonocore”, ubicato ad Ischia in Piazza Antica Reggia. «Credo che mai come in questo momento – ha aggiunto Castagna – poter contare su un sito alternativo rappresenterebbe una garanzia ed un motivo di tranquillità in più per la popolazione locale, spero ardentemente che questa proposta possa trovare accoglimento».