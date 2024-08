Coppa Italia, per l’Ischia c’è l’Acerrana

La prima apparizione in una competizione di Serie D si chiude con un successo, l’Acerrana di Giovanni Sannazzaro si presenta al prossimo campionato con un bel biglietto da visita: battuto il Terracina a domicilio nel turno preliminare di Coppa Italia, il Toro si regala la sfida all’Ischia nella fase successiva del torneo. Granata che torneranno in campo il 1° settembre (forse allo stadio di Casalnuovo) per affrontare gli isolani, intanto la stagione si apre con una vittoria. E domenica prossima, nonostante sia ancora Coppa Italia, tra Ischia e Acerrana già si respira aria di campionato se pensiamo che entrambe lo formazioni sono inserite nel girone H.

Il risultato allo Stadio Colavolpe si sblocca già dopo diciassette minuti di gioco. L’Acerrana conquista un calcio di rigore e il Terracina resta in dieci per il rosso di Mignogna: sul dischetto si presenta Samb che spiazza il portiere e porta in vantaggio gli ospiti. Passata la mezz’ora di gioco arriva anche il raddoppio campano. Laringe, da calcio piazzato, fraseggia con un compagno e con il destro a giro sigla la seconda marcatura della neopromossa.

Poco prima dell’intervallo gli uomini di Sannazzaro calano il tris. Ndiaye dalla sinistra pennella al centro per Fabiano che controlla la sfera e trafigge Truppo. Timida reazione da parte dei padroni di casa nel corso della ripresa, ma il Toro amministra e al 78′ De Simone fa suo il pallone, entra in area e sigla il poker. Al “Colavolpe” esultano i granata con una prova di forza importante e nel mirino c’è già il derby con l’Ischia di Enrico Buonocore.