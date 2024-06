Condotta riparata, il mare di Sant’Angelo torna balneabile

Il mare di Sant’Angelo torna balneabile nell’area che era stata interdetta a causa dei ripetuti guasti alla condotta fognaria sottomarina. Dopo anni di ritardi e divieti di balneazione che arrecavano un danno all’immagine turistica, l’Evi, che era stata a inizio anno “precettata” dal sindaco di Serrara Fontana, ha finalmente eseguito e concluso i necessari lavori di sostituzione del primo tratto di 200 metri lineari della condotta. Di conseguenza Irene Iacono, dopo le analisi che hanno dato esito positivo e le comunicazioni di Arpac e Regione Campania, ha potuto revocare la propria ordinanza dello scorso 22 aprile che vietava appunto la balneazione nel tratto interessato. Un sospiro di sollievo per amministratori, residenti e turisti.

La nuova ordinanza sindacale del 20 giugno fa riferimento ai presupposti da cui era scaturito il divieto. Infatti a dicembre scorso la Regione Campania aveva approvato per il 2024 «la classificazione della qualità delle acque di balneazione elaborata da Arpac mediante calcolo statistico dei dati analitici dell’ultimo quadriennio di monitoraggio (2020,2021, 2022 e 2023); che per quanto attiene la costa del Comune di Serrara Fontana ed in particolare per il sotto elencato tratto risulta essere classificata come “Acqua scarsa”». Una classificazione inevitabile, a fronte di quei continui guasti alla condotta fognaria sottomarina. Il 7 giugno l’Evi ha concluso i lavori durati un mese. Non ci voleva poi molto a risolvere il problema…

Il 20 giugno dal Dipartimento Provinciale di Napoli dell’Arpac è arrivata al Comune di Serrara Fontana la nota per la revoca del divieto di balneazione, comunicando l’esito favorevole dei campioni di acqua marinaprelevatiindata17.06.2024nell’area interessata. Non solo è arrivato l’okay dell’Arpac, ma la stessa Unità di Prevenzione e Igiene Sanitaria della Regione, «nell’accusare ricevuta della documentazione trasmessa dal Comune di Serrara Fontana relativa all’eliminazione della causa di inquinamento e richiesta di attivazione della procedura di recupero della balneabilità, ha richiesto al Dipartimento Arpac di procedere all’invio del modello di revoca del divieto a fronte di un eventuale esito analitico favorevole durante la stagione balneare incorso, laddove si riscontrasse il rispetto di tutti i requisiti di legge».

Irene Iacono ha dunque proceduto in conformità alle determinazioni di Arpac e Regione. L’ordinanza dispone «la revoca del divieto di balneazione di cui all’Ordinanza Sindacale n. 23 del 22.04.2024 nel solo tratto di costa del litorale comunale come da coordinate geografiche indicate». Finalmente una notizia positiva per gli amanti del mare di Sant’Angelo. Di sicuro l’iniziativa adottata da Irene Iacono, che ha intimato all’Evi di eseguire lavori a “regola d’arte” e non i soliti interventi tampone, si è rivelata risolutiva.