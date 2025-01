CISI, Andrea Pettinato è il “nuovo” segretario. Prorogato “Tottino”

Nel corso dell’Assemblea dei Soci del CISI, tenutasi il 17 gennaio 2025 presso il Comune di Ischia, è stata approvata la nomina di Andrea Pettinato come nuovo Segretario del Consorzio Intercomunale Servizi Ischia. La decisione è stata presa all’unanimità dai rappresentanti dei sei comuni dell’isola – Ischia, Forio, Barano, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Casamicciola Terme – che compongono l’ente. Presieduta dal sindaco di Casamicciola Terme, Giuseppe Ferrandino, l’assemblea ha constatato la necessità di procedere alla nomina del nuovo Segretario, in base alle disposizioni statutarie che prevedono una rotazione annuale dell’incarico tra i segretari comunali dei comuni consorziati. Pettinato, attuale segretario del Comune di Lacco Ameno (e futuro di Casamicciola Terme, ndr), ha espresso la propria disponibilità ad accettare il ruolo, confermando la sua volontà in un atto formale che sancirà l’effettiva decorrenza dell’incarico.

Segretario a rotazione dal 1998

La delibera ha evidenziato come il CISI sia attualmente sprovvisto di un segretario titolare, a causa di interruzioni nella regolare turnazione stabilita nel 1998. Il sistema prevedeva che i segretari dei Comuni consorziati si alternassero ogni anno, ma nel tempo questa modalità è stata disattesa a causa di vacanze di sede e rinunce. Con la nomina di Pettinato, l’Assemblea ha stabilito di ripristinare questa turnazione, garantendo una maggiore stabilità amministrativa all’ente che, tra le altre cose, si trova in fase di liquidazione. L’incarico per Pettinato durerà un anno dalla data di accettazione e che, in caso di cessazione anticipata, il ruolo sarà automaticamente assegnato al segretario comunale pro tempore di Lacco Ameno, così come previsto dalla modifica apportata alla delibera assembleare del 1998.

Salvatore Marino confermato responsabile finanziario-amministrativo del CISI

La stessa Assemblea dei Soci del CISI che ha nominato Pettinato, ha approvato anche la proroga fino al 30 aprile 2025 di Salvatore Marino come responsabile finanziario-amministrativo. La decisione è arrivata dopo che l’attuale responsabile, in carica dal 2016, è stato collocato a riposo d’ufficio dal 1° febbraio 2025.

La delibera dell’Assemblea ha riconosciuto l’urgenza di individuare il responsabile al fine di garantire la regolare amministrazione dell’ente con un incarico a titolo gratuito, con la possibilità di rimborso spese, fino al 30 aprile 2025, con eventuale proroga fino a gennaio 2026 in caso di necessità.