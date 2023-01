Casamicciola, un monumento al cimitero per le vittime della frana

Il Commissario Straordinario, Simonetta Calcaterra, al fine di rendere onore alla memoria delle vittime dell’alluvione del 26 novembre scorso, in segno di commosso e partecipato dolore dell’Amministrazione comunale nei confronti delle famiglie rimaste colpite dalla tragedia, ha disposto la realizzazione di un monumento commemorativo da ubicare nel Cimitero comunale di Casamicciola Terme.

L’idea progettuale verrà condivisa con i familiari delle vittime prima della definitiva realizzazione, per la quale sarà utilizzata una parte delle somme raccolte con le donazioni pervenute sul conto corrente dedicato, istituito dal Comune a seguito dell’evento alluvionale.

La delibera comunale recita: “Premesso che nella mattinata del 26 novembre 2022 a causa di copiose piogge torrenziali che hanno provocato una disastrosa frana nei territori di Casamicciola Terme, con vittime e distruzione di beni mobili ed immobili pubblici e privati e sgombero di parte della popolazione dalle zone a rischio; Considerato che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022; Considerato che nel tragico evento hanno perso la vita: Scotto di Minico Giovan Giuseppe, Monti Mariateresa, Monti Michele, Monti Francesco, Monti Gianluca, Castagna Valentina, Blagova Nikolinka Gancheva, Scotto di Minico Maurizio, Mazzella Giovanna, Sirabella Eleonora, Impagliazzo Salvatore, Arcamone Mariateresa. Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile ed ufficiale il dolore del paese per le gravi perdite che lo ha colpito; Ritenuto di lasciare un segno tangibile ed indelebile del ricordo e della memoria attraverso la realizzazione di un monumento commemorativo da ubicare nel Cimitero comunale di Casamicciola Terme” e, ancora, “Di prevedere al fine di rendere onore alla memoria dei defunti della Comunità di Casamicciola Terme prematuramente scomparsi a causa dell’alluvione del 26.11.2022, in segno di commosso e partecipato dolore dell’Amministrazione comunale nei confronti delle famiglie rimaste colpite dalla tragedia, la realizzazione di un monumento commemorativo; 3. Di dare atto che l’importo destinato alla realizzazione del suddetto monumento viene quantificato in € 5.000,00 comprensivo di IVA e verrà imputato al cap. 1807”