Casamicciola Terme: domenica anche a Casamicciola sarà SportCity Day 2024

Domenica 22 settembre SportCity Day 2024 sarà celebrato anche a Casamicciola, che ha aderito all’iniziativa dell’omonima fondazione che quest’anno si terrà in oltre 160 città in tutta Italia.

SportCity Day è la festa italiana dello sport in piazza che ha come obiettivi il benessere, la qualità della vita e la felicità: città piccole e grandi trasformeranno la penisola in un’enorme palestra diffusa con esibizioni e dimostrazioni all’aperto di discipline sportive di ogni genere, mirando a coinvolgere ed avviare alla pratica sportiva un numero sempre maggiore di italiani, per combattere la sedentarietà e diffondere la cultura sportiva.

L’edizione 2023 ha coinvolto oltre 500.000 persone in 140 città e quest’anno gli organizzatori calcolano di poter raggiungere numeri decisamente più elevati puntando su sport, benessere, qualità della vita e felicità ovvero il mix adeguato per dare vita alla “Repubblica del Movimento”.

A Casamicciola SportCity Day 2024 si terrà al piazzale Anna De Felice, con inizio alle 10.30 e sino alle ore 13.00; ad animare l’iniziativa saranno istruttori ed allievi di numerosi sport praticati sulla nostra isola, appartenenti ad associazioni e palestre.

Anche nel comune termale quindi una mattinata di sport a misura di città, con la partecipazione dei cittadini insieme alle istituzioni pubbliche per promuoverne i suoi valori mirando ad uno stile di vita sano ed al benessere degli italiani.

SportCity Day 2024 è organizzato con il patrocinio di numerosi enti ed istituzioni tra le quali il CONI, il Comitato Italiano Paraolimpico, le Associazioni Sportive Intersociali, e l’ANCI (l’associazione dei comuni italiani).

“Domenica sarà una bella giornata di sport ed aggregazione sociale” dice il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino “abbiamo aderito con entusiasmo a SportCity Day perché crediamo molto nella funzione positiva che lo sport può svolgere nella società, per i nostri giovani e non solo. Speriamo nella partecipazione di tanti casamicciolesi e tanti ischitani nella speranza che questa diventi una giornata di festa e di celebrazione dei valori più sani e formativi della nostra società”