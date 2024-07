Casamicciola, habemus commissione. E Ignazio schiera Pino Barbieri

Certe volte la vita fa certi giri che non è difficile capire come vanno a finire. Il consiglio comunale di Casamicciola Terme ha eletto la nuova commissione per il paesaggio. L’esecutivo che dovrà gestire il futuro “paesaggistico” del comune termale è composto dai professionisti Simone Russo (in quota sindaco), Francesco Monti (in quota Gianfranco Mattera), Davide Brescia (in quota Angela Di Iorio), Arnaldo Maio (in quota Ilaria Ferrandino) e, udite udite, Pino Barbieri (in quota Ignazio Barbieri).