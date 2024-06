Casamicciola, affidati i lavori per il ripristino degli arenili

Sono stati affidati a Casamicciola i lavori per il ripristino degli arenili. Per tali interventi il Comune di Casamicciola ha beneficiato di un contributo d assegnato dalla Città Metropolitana di Napoli con trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni costieri per interventi manutentivi di messa in sicurezza delle coste dopo gli eventi del novembre 2022 e le mareggiate del 2023. Il contributo assegnato ammonta a 113.476,80 euro. Gli interventi previsti alla località Fundera e alla località Porto non richiedono la procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata.

Il progetto esecutivo redatto dall’arch. Antonietta Simone è stato approvato in via tecnica ed economica, presentando un importo complessivo dei lavori pari a 91.954,80 euro, di cui 88.970 soggetti a ribasso. Il rup ing. Gaetano Grasso ha proceduto ad affidamento diretto mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune contrattando con la ditta “Engineering Planning Construction” di Monopoli in provincia di Bari, che ha offerto un ribasso del 2,120%. L’affidamento è stato formalizzato per l’importo contrattuale di 90.068,64 euro oltre Iva, ovvero 99.075,50 complessivi.