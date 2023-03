CAOSAVVOCATI Gino Di Meglio: “I toni accesi erano prevedibili”

Quella di venerdì mattina è stata finalmente un’assemblea accesa. In tempi in cui sull’isola i consigli comunali sono diventati simili a “messe”, almeno gli avvocati litigano e combattono per qualcosa, e l’avvocato Gino Di Meglio come presidente dell’assemblea ha dovuto cercare di calmare le escandescenze di diversi colleghi: «Era prevedibile perché gli argomenti all’ordine del giorno erano particolarmente “sensibili”, cioè l’approvazione del nuovo statuto che andava sicuramente fatta visto che il precedente testo era obsoleto oltre che risalente nel tempo, e poi l’indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi rappresentativi della situazione corrente. Di conseguenza avevo previsto tanta animosità, ed infatti è stata un’assemblea abbastanza “accesa”, a voler essere eufemistici».