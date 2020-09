Berlina, sportiva, SUV o Crossover: quando, perché e come scegliere

La scelta dell’auto da acquistare non è mai facile. Non solo abbiamo a disposizione ormai decine di case automobilistiche che affollano il mercato. Dobbiamo anche fare i conti con tantissimi segmenti – in costante moltiplicazione – che rendono ancora più difficile la nostra scelta.

Scegliere tra utilitarie, berline, station wagon, SUV o Crossover non è facile quando non se ne hanno gli strumenti. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di fornire una guida completa ai nostri lettori, per orientarsi in un mercato sempre più complicato e sempre più variegato, dove le differenze esistono e possono cambiare in modo netto la nostra esperienza di guida.

Lo faremo cercando di capire quali sono le caratteristiche essenziali di ogni segmento, per permettere così di ridurre il campo di scelta a chi ci legge.

Utilitaria o city car: per chi ha bisogno di poco

Le utilitarie, più elegantemente definite oggi city car, sono auto che puntano al minimo. Minimo dei costi, minimo dei consumi, minimo degli ingombri e talvolta anche minimo del comfort.

Auto nate sicuramente con un obiettivo ben preciso, che assolvono pienamente: offrire a chi si muove in città e vuole spendere il meno possibile – anche per il mantenimento e per i costi di carburante – e avere un mezzo che garantisce la migliore mobilità possibile in città.

Se rispondi a questo identikit, la scelta di una city car è sicuramente la migliore che hai a disposizione.

Berline: un segmento “quasi morto”, che però continua ad appassionare

Le berline sicuramente non sono morte, ma comunque non se la stanno passando benissimo, dato che ci sono altri segmenti, che andremo a vedere tra pochissimo, che hanno ormai doppiato il segmento classico per vendite, da tempo.

Scegliere una berlina oggi è uno statement, è l’affermazione di non interessarsi necessariamente alle mode, facendo contare soltanto quello che conta effettivamente: comfort di guida, prestazioni, consumi, design.

Le berline rimangono un segmento molto affascinante, con moltissimi modelli di pregio. Non è detto che debbano perdere, almeno in casa nostra, necessariamente la battaglia contro SUV e Crossover, ormai segmenti visti in lungo e largo, ma che continuano a vendere molto di più del più classico dei segmenti auto.

Station wagon? Sì, ma solo se hai famiglie numerose o usi il mezzo anche per lavorare

Le station wagon? Ormai sono out. Occupano uno spazio assolutamente marginale all’interno dei listini dei principali produttori, perché diventate appunto auto di nicchia.

Che nicchia? Semplice: quella di chi ha una famiglia numerosa (cosa sempre più rara oggi) e ha bisogno di un ampio spazio di carico. Soluzione che però oggi viene offerta anche dai crossover e dai SUV.

Rimane quella degli agenti viaggiatori e degli agenti di commercio, da sempre innamorati di questo segmento, oggi forse tra gli unici a tenerlo in vita.

Suv e crossover

Sì, lo sappiamo, non tutti vogliono farsi necessariamente trasportare dalla moda e non tutti hanno perso la testa per SUV e Crossover.

Rimane tuttavia sul tavolo un fatto estremamente importante da considerare: SUV e Crossover oggi sono categorie non solo accattivanti e che incontrano i gusti del pubblico: sono anche i segmenti sui quali le case automobilistiche investono di più.

La concorrenza è tanto agguerrita che assistiamo ormai da anni ad un fenomeno particolarmente curioso: i prezzi continuano a scendere, i margini ad erodersi e la qualità dei veicoli che appartengono a quella categoria a crescere. Il risultato? Sempre più crossover e SUV in giro, segno che il pubblico continua ad apprezzare enormemente un segmento che continuerà a dominare il mondo dell’auto, almeno per i prossimi anni.