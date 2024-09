Barano, tirocini formativi per incrementare la differenziata. Iniziativa finanziata dal Fondo Povertà

In considerazione della necessità di incrementare la raccolta differenziata, il Comune di Barano ha modificato il progetto formativo già avviato nell’ambito delle “sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale” finanziato dal Fondo Povertà. Nel riparto tra i Comuni appartenenti all’Ambito sociale N13, la quota relativa all’azione “tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione per Barano è a 22.815,65 euro. Ad aprile la Giunta aveva già deliberato l’attivazione di otto tirocini, tra cui quelli della durata di tre mesi da attuare nel periodo maggio-dicembre 2024 nel progetto formativo “Il Mio Territorio – Servizi Pulizia e Igiene”.

Adesso la Giunta amplia il progetto, dopo aver considerato «cheal fine di contenere ed eventualmente abbassare i costi del servizio rifiuti si rende necessario incrementare la percentuale di raccolta differenziata;una differenziazione del rifiuto porta ad un incremento dei corrispettivi e a una riduzione del costo della SAPNA e del trasporto per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato;in ogni contesto amministrativo, tecnico, sociale e politico la raccolta differenziata dei rifiuti ed il conseguente riciclaggio e recupero rappresentano una serie di grandi valori per la collettività consistenti in: risparmio delle materie prime che non sono infinite;risparmio energetico contribuendo alla tutela dell’ambiente ed in particolare a contenere l’aumento dell’effetto serra ed il conseguente grave fenomeno di cambio di clima; – risparmio economico derivante da una diversa applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi oltre a minori costi di smaltimento derivanti dalla diminuzione dei rifiuti avviati agli impianti;consapevolezza dei cittadini alla corretta gestione dei materiali con comportamenti rispettosi dell’ambiente;attuazione del concetto di economia circolare che a differenza di quella lineare, dà vita a un processo di autogenerazione in cui tutte le attività sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro».

L’organizzazione viene quindi modificata alla luce del fabbisogno del Comune e delle necessità del territorio peril periodo settembre-dicembre 2024 definendo il nuovo progetto “Il Mio Territorio – Raccolta Rifiuti” rivolto a quattro tirocinanti con profilo operaio per tre mesi ciascuno. Gli aspiranti, residenti nel comune di Barano, sono inseriti nel relativo “Elenco dei soggetti in situazione di svantaggio sociale”. La delibera di Giunta fornisce gli indirizzi per l’approvazione del nuovo progetto, demandando al coordinatore dell’Ufficio di Piano l’individuazione del soggetto promotore. A ogni singolo tirocinante verrà corrisposta un’indennità di partecipazione mensile lorda per n. 30 ore settimanali pari a 759,50 euro. La spesa complessiva era già stata impegnata dalla delibera di Giunta di aprile ed è pari a 24.304 euro, di cui 22.815,65 da imputarsi al Fondo Povertà 2022e la differenza al bilancio comunale.